В Україні згортають роботу корейського оборонного проєкту через дипломатичний конфлікт





Причиною цього міг стати дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом. Про це повідомило видання



За словами генерального директора Newtype Industries Синвона (Джо) Чо, у середині жовтня український представник, який координував співпрацю, повідомив йому про наказ згори припинити всю роботу в цьому напрямі. Після цього зв'язок з українськими військовими й місцевими партнерами компанії повністю зник.



Ідеться про програму Barbara, яку тестували два українські підрозділи. За допомогою ШІ вона перетворює голосові повідомлення військових на структуровані дані для офіцерів управління вогнем. Також програма може виявляти ймовірні помилки в координатах або вказувати на можливі цілі в цивільних районах. Остаточне рішення про відкриття вогню залишається за людиною.



Компанія розраховувала завершити випробування до кінця 2026 року. Однак через припинення контактів скасували або відклали на невизначений строк польові випробування, збір відгуків військових і переговори щодо можливого впровадження програми.



Чо пов'язує припинення співпраці з дипломатичною суперечкою між країнами через передання Україною двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. У жовтні Сеул відкликав свого посла з Києва.



Водночас офіційного підтвердження зв'язку між дипломатичним конфліктом і наказом припинити випробування немає. У Міністерстві закордонних справ України відмовилися коментувати ситуацію, заявивши, що не коментують приватні ініціативи.



За оцінкою аналітиків, співпраця південнокорейських оборонних стартапів з Україною поки має поодинокий характер і не спирається на офіційні механізми закупівель чи спільного розроблення. Тому такі проєкти залежать від особистих контактів із військовими.



У Newtype Industries заявили, що поки не мають планів повертатися до України. Компанія може переглянути це рішення, якщо відносини між Києвом і Сеулом нормалізуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові припинили співпрацю з південнокорейською оборонною компанією Newtype Industries, яка випробовувала в Україні програмне забезпечення зі штучним інтелектом для артилерії.Причиною цього міг стати дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом. Про це повідомило видання "Гордон" , посилаючись на The Diplomat.За словами генерального директора Newtype Industries Синвона (Джо) Чо, у середині жовтня український представник, який координував співпрацю, повідомив йому про наказ згори припинити всю роботу в цьому напрямі. Після цього зв'язок з українськими військовими й місцевими партнерами компанії повністю зник.Ідеться про програму Barbara, яку тестували два українські підрозділи. За допомогою ШІ вона перетворює голосові повідомлення військових на структуровані дані для офіцерів управління вогнем. Також програма може виявляти ймовірні помилки в координатах або вказувати на можливі цілі в цивільних районах. Остаточне рішення про відкриття вогню залишається за людиною.Компанія розраховувала завершити випробування до кінця 2026 року. Однак через припинення контактів скасували або відклали на невизначений строк польові випробування, збір відгуків військових і переговори щодо можливого впровадження програми.Чо пов'язує припинення співпраці з дипломатичною суперечкою між країнами через передання Україною двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. У жовтні Сеул відкликав свого посла з Києва.Водночас офіційного підтвердження зв'язку між дипломатичним конфліктом і наказом припинити випробування немає. У Міністерстві закордонних справ України відмовилися коментувати ситуацію, заявивши, що не коментують приватні ініціативи.За оцінкою аналітиків, співпраця південнокорейських оборонних стартапів з Україною поки має поодинокий характер і не спирається на офіційні механізми закупівель чи спільного розроблення. Тому такі проєкти залежать від особистих контактів із військовими.У Newtype Industries заявили, що поки не мають планів повертатися до України. Компанія може переглянути це рішення, якщо відносини між Києвом і Сеулом нормалізуються.

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