26 одиниць техніки та тисячі тонн солі: як Луцьк готується до зими





В. о. директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Назарій Івасечко розповів, що наразі триває підготовка підприємства до зимового періоду. На складі заготовлено 900 тонн суміші для посипання доріг, закуплено 1250 тонн технічної солі.



До прибирання снігу готові 26 одиниць техніки: автомобілі з відвалами, навантажувачі сумішей, автогрейдер та трактори з відвалами. Частина техніки обладнана розкидачами протиожеледної суміші.



Нагадаємо,



Додатково триває закупівля ще 600 тонн солі. У разі інтенсивних снігопадів залучатимуть техніку інших підприємств та організацій, з якими укладатимуть відповідні договори. Крім того, підготовлено дві бригади для додаткового прибирання міста.



Назарій Івасечко

Про це йшлося під час розширеної наради, яку в четвер, 5 листопада, провів секретар міськради Андрій Разумовський, повідомляє Луцька міська рада.



«З метою здійснення заходів, пов'язаних з наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру, зокрема сильні снігопади, ожеледь, підприємством «Луцькспецкомунтранс» передбачено залучати техніку інших підприємств та організацій», — зазначив Назарій Івасечко.



Андрій Разумовський поцікавився, скільки підрядників підприємство зможе залучити в такому разі. Назарій Івасечко відповів, що минулої зими до роботи залучали вісім підрядників, які забезпечували місто прибиральною технікою під час сильних снігопадів. Він запевнив, що цьогоріч роботу також буде налагоджено.



Андрій Разумовський

Заступник міського голови Володимир Марценюк звернувся до представників приватних організацій із проханням відповідально поставитися до розчищення територій під час сильних снігопадів.

Він зауважив, що в період інтенсивних опадів додаткові бригади розчищатимуть зупинки громадського транспорту та вузькі тротуари. Водночас власники приватних територій також повинні дбати про їхнє прибирання.



Володимир Марценюк

«Території загального користування, які належать до комунальної власності міста, і території приватної власності, зокрема ОСББ та приватних підприємств, торік були не почищені. Ми створимо додаткові бригади, які працюватимуть під час інтенсивних снігопадів. Однак усі повинні відповідати за свої території. Якщо є великі снігопади, усі повинні стати і прибирати сніг. Ніхто за них цього робити не буде. Це дуже важливо, адже потім люди падають і травмуються. Прошу всіх відповідально до цього поставитися. Передусім — власників приватних територій. Департамент муніципальної варти прошу контролювати цю роботу», — зазначив Володимир Марценюк.



«У громаді до зими повинна бути готова вся техніка і запас пального, аби під час інтенсивних снігопадів дороги були розчищені та посипані», — наголосив секретар міської ради Андрій Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку готуються до зимової негоди. Для прибирання снігу підготували 26 одиниць техніки та запаси протиожеледних матеріалів. У разі сильних снігопадів залучатимуть додаткову техніку.В. о. директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»розповів, що наразі триває підготовка підприємства до зимового періоду. На складі заготовлено 900 тонн суміші для посипання доріг, закуплено 1250 тонн технічної солі.До прибирання снігу готові 26 одиниць техніки: автомобілі з відвалами, навантажувачі сумішей, автогрейдер та трактори з відвалами. Частина техніки обладнана розкидачами протиожеледної суміші.Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Степовій нарешті взялися за покращення стану дороги , на ремонт якої місцеві мешканці чекали понад 20 років.Додатково триває закупівля ще 600 тонн солі. У разі інтенсивних снігопадів залучатимуть техніку інших підприємств та організацій, з якими укладатимуть відповідні договори. Крім того, підготовлено дві бригади для додаткового прибирання міста.Про це йшлося під час розширеної наради, яку в четвер, 5 листопада, провів секретар міськради, повідомляє Луцька міська рада.«З метою здійснення заходів, пов'язаних з наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру, зокрема сильні снігопади, ожеледь, підприємством «Луцькспецкомунтранс» передбачено залучати техніку інших підприємств та організацій», — зазначив Назарій Івасечко.Андрій Разумовський поцікавився, скільки підрядників підприємство зможе залучити в такому разі. Назарій Івасечко відповів, що минулої зими до роботи залучали вісім підрядників, які забезпечували місто прибиральною технікою під час сильних снігопадів. Він запевнив, що цьогоріч роботу також буде налагоджено.Заступник міського головизвернувся до представників приватних організацій із проханням відповідально поставитися до розчищення територій під час сильних снігопадів.Він зауважив, що в період інтенсивних опадів додаткові бригади розчищатимуть зупинки громадського транспорту та вузькі тротуари. Водночас власники приватних територій також повинні дбати про їхнє прибирання.«Території загального користування, які належать до комунальної власності міста, і території приватної власності, зокрема ОСББ та приватних підприємств, торік були не почищені. Ми створимо додаткові бригади, які працюватимуть під час інтенсивних снігопадів. Однак усі повинні відповідати за свої території. Якщо є великі снігопади, усі повинні стати і прибирати сніг. Ніхто за них цього робити не буде. Це дуже важливо, адже потім люди падають і травмуються. Прошу всіх відповідально до цього поставитися. Передусім — власників приватних територій. Департамент муніципальної варти прошу контролювати цю роботу», — зазначив Володимир Марценюк.«У громаді до зими повинна бути готова вся техніка і запас пального, аби під час інтенсивних снігопадів дороги були розчищені та посипані», — наголосив секретар міської ради Андрій Разумовський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію