Під завалами в Комишувасі знайшли живу людину, де росіяни скинули дев'ять бомб





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



Водночас там іще можуть перебувати десятки людей. Пошуково-рятувальна операція триває.



Зеленський також зазначив, що росія щодня атакує українські міста й громади ракетами та безпілотниками. Через обстріли пошкоджується енергетична інфраструктура, відновлення якої потребує значних зусиль.



Під час розмови з президентом Португалії Антоніу Жузе Сегуру Зеленський обговорив можливу підтримку української енергосистеми, захисту життя в Україні та перспективи спільного виробництва зброї.



«Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку», — додав президент.



Нагадаємо, зранку 2 листопада російські війська завдали ударів авіабомбами по школі в Комишувасі в Запорізькій області, де роздавали гуманітарну допомогу. Станом на 5 листопада 11:20 відомо про 42 загиблих. Під завалами ще можуть перебувати 33 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 43 людей. Під завалами людину, яку раніше вважали зниклою безвісти, знайшли живою.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське Водночас там іще можуть перебувати десятки людей. Пошуково-рятувальна операція триває.Зеленський також зазначив, що росія щодня атакує українські міста й громади ракетами та безпілотниками. Через обстріли пошкоджується енергетична інфраструктура, відновлення якої потребує значних зусиль.Під час розмови з президентом ПортугаліїЗеленський обговорив можливу підтримку української енергосистеми, захисту життя в Україні та перспективи спільного виробництва зброї.«Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку», — додав президент.Нагадаємо, зранку 2 листопада російські війська завдали ударів авіабомбами по школі в Комишувасі в Запорізькій області, де роздавали гуманітарну допомогу. Станом на 5 листопада 11:20 відомо про 42 загиблих. Під завалами ще можуть перебувати 33 людини.

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