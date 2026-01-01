Де знаходяться мурали з відомими лучанами. МАПА

Де знаходяться мурали з відомими лучанами. МАПА
У Луцьку підготували мапу муралів «Люди міста», які створив художник Юрій Чайка. На них він зобразив відомих місцевих постатей.

Карта існує лише в онлайн форматі, розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Мойсіюк.

На мапу нанесли 20 міток. На кожну із них надали коротку інформаційну довідку про людину, якій присвятили стінопис. Серед них митці, спортсмени, військові, науковці та інші.

«Ми поспілкувалися з художником, про те, щоб ознакувати мурали на мапі, тому що робіт уже доволі багато. І це цікаво для людей, вони хочуть дізнатися про них», — розповіла Катерина Мойсіюк.

У майбутньому планують до кожного муралу додати ще QR-коди, щоб перехожі могли зісканувати повнішу інформацію про героїв проєкту.

«Уже з'явилися й екскурсії за цими муралами. Зокрема, її проводить цьогорічна випускниця Луцької школи гідів Наталка Мурахевич. Ця ідея була її випускною роботою. Знаю, що до неї вже кілька разів зверталися з приводу розповісти про "Людей міста"», — додала Катериан Мойсіюк.

Картою можна скористатися за посиланням.

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Теги: Луцьк, люди міста
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