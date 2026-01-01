Історія Lexus: як з'явився преміум-бренд





Проєкт F1 і створення нового бренду

У серпні 1983 року керівник Toyota Ейдзі Тойода поставив інженерам завдання створити автомобіль, здатний конкурувати з найкращими преміальними седанами. Внутрішній проєкт назвали F1, що означало Flagship One, тобто «флагман номер один». Майбутній Лексус не мав бути дорожчою версією наявної моделі, тому конструкцію, дизайн і вимоги до комфорту розробляли заново.



До роботи залучили близько 1400 інженерів, 2300 технічних фахівців і 60 дизайнерів. Команди вивчали звички американських покупців, а прототипи випробовували в Японії, США та Європі. Загальний тестовий пробіг перевищив 4,3 млн км, що дало змогу налаштувати керованість, шумоізоляцію, силову установку та роботу систем у різному кліматі.



У 1987 році затвердили фінальний дизайн першого седана. Назву Lexus обрали у 1988-му, щоб пов’язати нову марку з розкішшю, технологіями та високими характеристиками.



Запуск LS 400 і вихід на ринок

У 1989 році виробництво Lexus почалося на японському заводі Tahara. Першою флагманською моделлю став задньопривідний LS 400 із чотирилітровим двигуном V8. Разом із ним для американського ринку підготували компактніший седан ES 250.



Під час запуску бренд спирався на кілька рішень:



власну дилерську мережу з окремими стандартами обслуговування;

багаторічні випробування прототипів на різних дорогах;

точніші виробничі допуски для кузова та деталей салону;

обов’язкову перевірку LS 400 на заводському треку;

поєднання тихого руху, потужного двигуна та багатого оснащення.

LS 400 надійшов у продаж у США у вересні 1989 року. За перший місяць покупцям передали майже три тисячі автомобілів. Уже протягом року Lexus почав працювати у 17 країнах, зокрема в Європі, що підтвердило можливість розвитку марки за межами початкового ринку.



Розширення модельного ряду

Після успішного дебюту Lexus почав охоплювати різні сегменти преміального ринку. Компанія розвивала седани, купе, позашляховики та кросовери, зберігаючи окремі вимоги до якості складання й сервісу.



Ключовими етапами подальшого розвитку стали:



поява купе SC і спортивного седана GS на початку 1990-х;

вихід позашляховика LX та кросовера RX у другій половині десятиліття;

розширення лінійки компактнішим спортивним седаном IS;

запуск RX 400h, який приніс гібридну технологію до преміального сегмента;

створення суперкара LFA для демонстрації інженерних можливостей бренду.

Майстри Takumi відповідали за точність виробництва й ручне оздоблення, а принцип omotenashi переніс японську культуру гостинності у взаємодію з клієнтом. Поступово бренд розширив присутність до понад 90 країн і доповнив гібридні моделі плагін-гібридами та електромобілями.



Lexus з’явився як преміальний бренд Toyota з власними вимогами до техніки й сервісу. Проєкт F1 сформував перший LS 400, а його успіх дав основу для широкого модельного ряду. Сьогодні характер марки визначають точне виробництво, японська майстерність і послідовний розвиток електрифікованих технологій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Lexus виник як відповідь Toyota на зростання попиту на технологічні преміальні автомобілі у США. Компанія вирішила створити окремий бренд із власними моделями, стандартами якості та дилерською мережею. Перший серійний результат цього проєкту представили у 1989 році, але розробка почалася на шість років раніше.У серпні 1983 року керівник Toyota Ейдзі Тойода поставив інженерам завдання створити автомобіль, здатний конкурувати з найкращими преміальними седанами. Внутрішній проєкт назвали F1, що означало Flagship One, тобто «флагман номер один». Майбутній Лексус не мав бути дорожчою версією наявної моделі, тому конструкцію, дизайн і вимоги до комфорту розробляли заново.До роботи залучили близько 1400 інженерів, 2300 технічних фахівців і 60 дизайнерів. Команди вивчали звички американських покупців, а прототипи випробовували в Японії, США та Європі. Загальний тестовий пробіг перевищив 4,3 млн км, що дало змогу налаштувати керованість, шумоізоляцію, силову установку та роботу систем у різному кліматі.У 1987 році затвердили фінальний дизайн першого седана. Назву Lexus обрали у 1988-му, щоб пов’язати нову марку з розкішшю, технологіями та високими характеристиками.У 1989 році виробництво Lexus почалося на японському заводі Tahara. Першою флагманською моделлю став задньопривідний LS 400 із чотирилітровим двигуном V8. Разом із ним для американського ринку підготували компактніший седан ES 250.Під час запуску бренд спирався на кілька рішень:LS 400 надійшов у продаж у США у вересні 1989 року. За перший місяць покупцям передали майже три тисячі автомобілів. Уже протягом року Lexus почав працювати у 17 країнах, зокрема в Європі, що підтвердило можливість розвитку марки за межами початкового ринку.Після успішного дебюту Lexus почав охоплювати різні сегменти преміального ринку. Компанія розвивала седани, купе, позашляховики та кросовери, зберігаючи окремі вимоги до якості складання й сервісу.Ключовими етапами подальшого розвитку стали:Майстри Takumi відповідали за точність виробництва й ручне оздоблення, а принцип omotenashi переніс японську культуру гостинності у взаємодію з клієнтом. Поступово бренд розширив присутність до понад 90 країн і доповнив гібридні моделі плагін-гібридами та електромобілями.Lexus з’явився як преміальний бренд Toyota з власними вимогами до техніки й сервісу. Проєкт F1 сформував перший LS 400, а його успіх дав основу для широкого модельного ряду. Сьогодні характер марки визначають точне виробництво, японська майстерність і послідовний розвиток електрифікованих технологій.

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