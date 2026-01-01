Волинянин розмістив у соцмережі неправдиве оголошення про виплату українцям соціальної допомоги

Постановлено вирок шахраю, який розміщував у соцмережах неправдиві повідомлення про виплату соціальної допомоги.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя села Уляники Луцького району винуватим у вчиненні шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).Доведено, що у січні 2023 року неодноразово судимий, в тому числі за шахрайство, волинянин розмістив у соцмережі Facebook неправдиве оголошення про виплату українцям соціальної допомоги від держави та додав до нього фішингове посилання, що вело на фейковий сайт банківської установи.Перейшовши за цим посиланням, довірливий громадянин вважав, що потрапив на справжній сайт банку, відтак увів реквізити своєї банківської картки.Відомості одразу стали відомі шахраю – і він отримав доступ до наявних на рахунку потерпілого коштів.Через свою довірливість потерпілий позбувся понад 55 тисяч гривень.Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.Прокурори вкотре нагадують: аби не стати жертвою шахрайства, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не вводьте їх на жодних невідомих ресурсах та не довіряйте оголошенням про надання допомоги, правдивість яких ви не можете перевірити.