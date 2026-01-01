Нічний обстріл Росії: що відомо

Нічний обстріл Росії: що відомо
З вечора минулого дня війська рф атакували Україну дронами й ракетами — про постраждалих внаслідок обстрілів відомо на Київщині й Дніпропетровщині, на Херсонщині загинула людина.

Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське.

Уночі росіяни атакували Україну 128 уданими БпЛА, з яких 65 — реактивні, а також двома ракетами Х-35. Українська протиповітряна оборона збила 105 дронів.

Наслідки

У Дніпропетровській області росіяни атакували дронами Дніпро та Самар — у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та гаражі, пожежі спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури.

Троє людей зазнали поранень.

На Київщині росіяни атакували логістичну інфраструктуру — у Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Рятувальники працюють на місці атаки, постраждав один чоловік.

Крім того, у лікарні померла 66-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок удару на Київ 10 жовтня, повідомили у КМВА.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що внаслідок російських ударів у Херсонській громаді за добу одна людина загинула, ще пʼятеро зазнали поранень.

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Теги: Росія, війна
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