Нічний обстріл Росії: що відомо





Про це повідомили в Повітряних силах, пише



Уночі росіяни атакували Україну 128 уданими БпЛА, з яких 65 — реактивні, а також двома ракетами Х-35. Українська протиповітряна оборона збила 105 дронів.



Наслідки



У Дніпропетровській області росіяни атакували дронами Дніпро та Самар — у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та гаражі, пожежі спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури.



Троє людей зазнали поранень.



На Київщині росіяни атакували логістичну інфраструктуру — у Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.



Рятувальники працюють на місці атаки, постраждав один чоловік.



Крім того, у лікарні померла 66-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок удару на Київ 10 жовтня, повідомили у КМВА.



Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що внаслідок російських ударів у Херсонській громаді за добу одна людина загинула, ще пʼятеро зазнали поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вечора минулого дня війська рф атакували Україну дронами й ракетами — про постраждалих внаслідок обстрілів відомо на Київщині й Дніпропетровщині, на Херсонщині загинула людина.Про це повідомили в Повітряних силах, пише Громадське Уночі росіяни атакували Україну 128 уданими БпЛА, з яких 65 — реактивні, а також двома ракетами Х-35. Українська протиповітряна оборона збила 105 дронів.росіяни атакували дронами Дніпро та Самар — у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та гаражі, пожежі спалахнули на об’єктах критичної інфраструктури.Троє людей зазнали поранень.Наросіяни атакували логістичну інфраструктуру — у Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.Рятувальники працюють на місці атаки, постраждав один чоловік.Крім того, у лікарні померла 66-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок удару на Київ 10 жовтня, повідомили у КМВА.Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що внаслідок російських ударів уза добу одна людина загинула, ще пʼятеро зазнали поранень.

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