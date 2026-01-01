Якою буде погода на Волині у суботу, 7 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 7 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
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