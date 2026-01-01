Якою буде погода на Волині у суботу, 7 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 7 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 7 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію