Якою буде погода на Волині у суботу, 7 листопада

Якою буде погода на Волині у суботу, 7 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 7 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 7 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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