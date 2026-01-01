До Луцька за 590 гривень: на Волині вартість проїзду знову зросла





Як ішлося в оголошенні, оприлюдненому в одній із місцевих груп у фейсбуці, ціни зросли на 20 відсотків. Інформацію про зміну тарифів підтвердили й на Любешівській автостанції.



Найпоказовішим прикладом є маршрут Любешів-Луцьк. Якщо ще на початку року квиток у касі можна було придбати за 340 гривень (із березня його вартість становила 470 грн), то тепер за таку поїздку доведеться викласти вже 590 гривень. Менш ніж за рік вартість проїзду до обласного центру зросла на 73,5 відсотка.



Зміни торкнулися й інших напрямків. Нагадаємо, перше помітне підвищення відбулося ще в березні, коли для населених пунктів у межах 20-кілометрової доступності встановили єдину вартість квитка – 50 гривень, незалежно від відстані. Щоправда, на практиці водії нерідко брали з пасажирів менші суми. Тепер же на рейсах Наталії Приходько квиток до В’язівна та Любешівської Волі в касі коштує 66 гривень.



Таке підвищення тарифів перевізники обґрунтовують насамперед зростанням цін на пальне. Однак для пасажирів кожне таке подорожчання означає додаткове навантаження на сімейний бюджет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із понеділка, 2 листопада, пасажирам, які користуються громадським транспортом на Любешівщині, доводиться платити за проїзд більше. На багатьох маршрутах, які сполучають Любешів із населеними пунктами громади та іншими містами, знову змінилися тарифи. І це вже друге відчутне подорожчання від початку 2026 року, пише «Нове життя» - новини Любешівщини Як ішлося в оголошенні, оприлюдненому в одній із місцевих груп у фейсбуці, ціни зросли на 20 відсотків. Інформацію про зміну тарифів підтвердили й на Любешівській автостанції.Найпоказовішим прикладом є маршрут Любешів-Луцьк. Якщо ще на початку року квиток у касі можна було придбати за 340 гривень (із березня його вартість становила 470 грн), то тепер за таку поїздку доведеться викласти вже 590 гривень. Менш ніж за рік вартість проїзду до обласного центру зросла на 73,5 відсотка.Зміни торкнулися й інших напрямків. Нагадаємо, перше помітне підвищення відбулося ще в березні, коли для населених пунктів у межах 20-кілометрової доступності встановили єдину вартість квитка – 50 гривень, незалежно від відстані. Щоправда, на практиці водії нерідко брали з пасажирів менші суми. Тепер же на рейсах Наталії Приходько квиток до В’язівна та Любешівської Волі в касі коштує 66 гривень.Таке підвищення тарифів перевізники обґрунтовують насамперед зростанням цін на пальне. Однак для пасажирів кожне таке подорожчання означає додаткове навантаження на сімейний бюджет.

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