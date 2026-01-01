Продукти дорожчають, а гаманці порожніють: як волиняни пристосовуються до нових цін на харчі





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Жителі області кажуть, що зростання цін особливо відчутне для людей із невисокими доходами та пенсіонерів. Дехто намагається купувати лише найнеобхідніше, а від продуктів, без яких можна обійтися, відмовляється.



Одна з опитаних жінок розповіла, що частину продуктів родина має власних: вирощує фрукти, тримає господарство, тому не витрачає гроші на м’ясо та яйця. Однак навіть за таких умов виживати непросто. Через безробіття вона розглядає можливість їхати на заробітки за кордон.



Інші співрозмовники звертають увагу на вартість хліба та молочної продукції. Зокрема, одна з жінок вважає, що 34 гривні за 500 грамів хліба – це забагато. Інша розповіла, що на одну закупівлю продуктів може витратити 500–600 гривень.



Частина пенсіонерів зізнається, що намагається робити запаси продуктів, побоюючись, що надалі ситуація може погіршитися. Водночас власний город не завжди означає суттєву економію: насіння, обробіток землі та інша робота також потребують витрат.



Є й ті, хто поки не відмовляється від звичних покупок, адже харчі потрібні за будь-яких цін. Однак подорожчання помічають і вони – зокрема, молочних продуктів, м’яса та овочів.



Можливу динаміку цін на продукти прокоментував економіст Олег Пендзин. За його оцінкою, продовольчий кошик за рік може подорожчати приблизно на 15–18%, якщо порівнювати грудень із груднем попереднього року.



Водночас борщовий набір наразі не надто відрізняється за вартістю від торішнього. Натомість суттєвіше зросли ціни на м’ясо та молочну продукцію. Однією з причин цього економіст назвав подорожчання кормів.



За словами Пендзина, надалі можуть зрости й ціни на овочі. Це пов’язано, зокрема, з витратами на зберігання – електроенергію та пальне.



Також до кінця року очікують подорожчання хліба – за прогнозом, його ціна може зрости до 10%. Зміни можуть торкнутися і молочних продуктів та яєць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на продукти продовжують зростати, тож похід до магазину чи на ринок дедалі відчутніше б’є по сімейному бюджету. Волиняни розповідають, що змушені економити, відмовлятися від частини покупок або покладатися на власні городи та господарство. Водночас економісти прогнозують подальше подорожчання окремих продуктів до кінця року.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» Жителі області кажуть, що зростання цін особливо відчутне для людей із невисокими доходами та пенсіонерів. Дехто намагається купувати лише найнеобхідніше, а від продуктів, без яких можна обійтися, відмовляється.Одна з опитаних жінок розповіла, що частину продуктів родина має власних: вирощує фрукти, тримає господарство, тому не витрачає гроші на м’ясо та яйця. Однак навіть за таких умов виживати непросто. Через безробіття вона розглядає можливість їхати на заробітки за кордон.Інші співрозмовники звертають увагу на вартість хліба та молочної продукції. Зокрема, одна з жінок вважає, що 34 гривні за 500 грамів хліба – це забагато. Інша розповіла, що на одну закупівлю продуктів може витратити 500–600 гривень.Частина пенсіонерів зізнається, що намагається робити запаси продуктів, побоюючись, що надалі ситуація може погіршитися. Водночас власний город не завжди означає суттєву економію: насіння, обробіток землі та інша робота також потребують витрат.Є й ті, хто поки не відмовляється від звичних покупок, адже харчі потрібні за будь-яких цін. Однак подорожчання помічають і вони – зокрема, молочних продуктів, м’яса та овочів.Можливу динаміку цін на продукти прокоментував економіст. За його оцінкою, продовольчий кошик за рік може подорожчати приблизно на 15–18%, якщо порівнювати грудень із груднем попереднього року.Водночас борщовий набір наразі не надто відрізняється за вартістю від торішнього. Натомість суттєвіше зросли ціни на м’ясо та молочну продукцію. Однією з причин цього економіст назвав подорожчання кормів.За словами Пендзина, надалі можуть зрости й ціни на овочі. Це пов’язано, зокрема, з витратами на зберігання – електроенергію та пальне.Також до кінця року очікують подорожчання хліба – за прогнозом, його ціна може зрости до 10%. Зміни можуть торкнутися і молочних продуктів та яєць.

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