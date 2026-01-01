У Луцьку розпочався фестиваль документального кіно Docudays UA. Що подивитись





Docudays UA — це найбільший в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Він поєднує кінопокази українських і світових стрічок із дискусіями, правозахисними подіями та освітніми програмами.



Головна подія щороку проходить у Києві, а Мандрівний фестиваль подорожує областями України.



Тема 23-го Docudays UA у 2026 році — «Прості конструкції». Вона досліджує опори та взаємопідтримку, які допомагають людям триматися й чинити опір під час війни.



Цьогоріч Мандрівний фестиваль охопить понад 100 локацій по всій Україні — від Запоріжжя, Харківщини й Херсона до Львова, Ужгорода та Луцька.



У Луцьку фестиваль проходить з 5 до 19 листопада 2026 року.



Час показів: щодня о 18:00.



Локація: кінотеатр «Адреналін» (синя зала), вул. Івана Корсака, 1.



Вхід: вільний, проте потрібна попередня реєстрація на деякі покази.



Після кожного перегляду відбудеться обговорення, де глядачі зможуть поділитися враженнями та думками про тему стрічки.



7 листопада



У суботу, 7 листопада, о 18:00 показуватимуть стрічку «Кельтська утопія» (2025 року) режисерів Денніса Гарві (Ірландія) та Ларса Ловена (Швеція).



Це — портрет сучасної Ірландії через її нову музичну сцену. Фільм показує, як митці поєднують фолк із панком і хіп-хопом, осмислюючи століття часткової незалежності, колоніальні травми та шукаючи візію майбутнього.



Тривалість: 90 хв.



Перегляд безоплатний, але потрібно зареєструватися. Форма для реєстрації ще не з’явилася на сторінках організаторів. Стежити за її появою можна в соцмережах.



8 листопада



У неділю, 8 листопада, відбудеться перегляд трьох коротких стрічок, об’єднаних темою дитинства у воєнний час.



О 18:00 показуватимуть «Нормальне життя» 2026 року українського режисера Миколи Носка.



«Після втечі з російської окупації багатодітна мати намагається втримати родину в цілості, будуючи „нормальне життя“ на уламках зруйнованого світу — і поступово відкриває, що нормальність більше не означає спокою, а лише здатність жити далі, любити і не втратити себе», — описують стрічку творці.



Тривалість: 26 хв.



Вхід вільний.



О 18:40 розпочнеться короткометражний фільм «Відкритий світ» 2026 року українських режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.



Стрічка розповідає про Ярослава, який після вимушеного переїзду до Польщі через російське вторгнення віртуально повертається в Україну за допомогою робота-собаки. Керуючи механічним аватаром дистанційно, юнак проживає спогади та відновлює зв’язок із домом через крихкий зв’язок відеотрансляції.



Тривалість: 19 хв.



Вхід вільний.



О 19:00 показуватимуть «Пором пливе» 2025 року українського режисера Жори Папояна.



Фільм розповідає про Назарія — літнього вчителя музики із Заліщиків, який готує духовий ансамбль до весняного концерту з піснею «Намалюй мені ніч». Трагічні реалії війни змінюють його життя: через часті похоронні марші він мимоволі стає військовим диригентом.



Тривалість: 18 хв.



Вхід вільний.



9 листопада



У понеділок, 9 листопада, о 18:00 розпочнеться перегляд документалки «Мир для Ніни» українсько-швейцарського виробництва (2026 року). Режисерка — Жанна Довгич.



Це — стрічка про Ніну, матір «кіборга» Ігоря Брановицького, одного з останніх захисників Донецького аеропорту, страченого в російському полоні у 2015 році. Фільм відстежує її боротьбу за правосуддя та відтворення останніх годин життя сина. Це чуттєва історія про материнську любов, горювання та пошук сенсу жити далі, коли справедливість залишається недосяжною.



Попередження щодо змісту: зображення насильства.



Тривалість: 80 хв.



Вхід вільний.



10 листопада



У вівторок, 10 листопада, о 18:00 показуватимуть стрічку «Блаженні» (2026 року). Режисер — Андрій Лисецький. Виробництво: Україна, Німеччина, Латвія.



Документалка розповідає про групу українських митців, які з початком повномасштабної війни шукають нову роль мистецтва у палаючому світі. Показуючи трансформацію своїх героїв, фільм фіксує глибинний воєнний досвід та метаморфози людини, які не здатні передати новинні медіа, створюючи багатогранний образ цієї катастрофи для майбутніх поколінь.



Попередження щодо змісту: зображення війни.



Тривалість: 95 хв.



Вхід вільний.



11 листопада



У середу, 11 листопада, о 18:00 ще раз показуватимуть стрічку «Кельтська утопія» (2025 року) режисерів Денніса Гарві (Ірландія) та Ларса Ловена (Швеція).



Це — портрет сучасної Ірландії через її нову музичну сцену. Фільм показує, як митці поєднують фолк із панком і хіп-хопом, осмислюючи століття часткової незалежності, колоніальні травми та шукаючи візію майбутнього.



Тривалість: 90 хв.



Перегляд безоплатний, але потрібно зареєструватися. Форма для реєстрації ще не з’явилася на сторінках організаторів. Стежити за її появою можна в соцмережах.



12 листопада



У четвер, 12 листопада, о 18:00 ще раз покажуть фільм «Обіцянка» (2025 року) нідерландського режисера Даана Велдхейзена.



Це — хроніка геополітичної зради Західного Папуа. У 1960-х роках замість обіцяної Нідерландами незалежності країну під тиском США та ООН передали Індонезії задля геополітичних і бізнесових інтересів. Через відновлені архіви та свідчення вигнанців стрічка показує, як сфальсифікований референдум призвів до неоколоніалізму, розграбування ресурсів та замовчуваного геноциду папуасів.



Попередження щодо змісту: зображення насильства.



Тривалість: 115 хв.



Перегляд безоплатний, але потрібно зареєструватися. Форма для реєстрації ще не з’явилася на сторінках організаторів. Стежити за її появою можна в соцмережах.



13 листопада



У пʼятницю, 13 листопада, о 18:00 ще раз покажуть документальну стрічку «Ілюзія тихої ночі» (2026 року) української режисерки Ольги Черних.



У сюжеті — одна літня ніч в Україні з 27 на 28 липня 2025 року. Сорок кінооператорів та сотні людей зафіксували її у різних куточках країни: від північних лісів до лінії фронту, від тимчасово окупованих територій до прикордонних містечок і сіл.



«Цей фільм є колективним портретом нації, яка вже четвертий рік живе в умовах великої війни. Через поліфонічний монтаж — від загального до особистого — він показує повсякденність, де між страхом, виснаженням і короткими спалахами радості постають стійкість і надія на те, що одного дня ця ніч також мине», — пише команда.



Попередження щодо змісту: зображення війни.



Тривалість: 70 хв.



Вхід вільний.



14 листопада



У суботу, 14 листопада, покажуть три короткометражні фільми, об’єднані темою «Життя під час війни».



О 18:00 розпочнеться стрічка «Апокаліпсис вчора, сьогодні, завтра і післязавтра» (2025 року) режисерки Анастасії Бонадиги. Виробництво: Україна, Чехія.



Фільм крізь історію Богдана з Нікополя досліджує, чому люди залишаються вдома під постійною загрозою для життя. Стрічка висвітлює його непохитну віру та здатність знаходити сенс у щоденній рутині, розмірковуючи про людяність і стійкість перед обличчям катастрофи.



Тривалість: 20 хв.



Вхід вільний.



О 18:30 показуватимуть «Свідки. Місце народження» (2026 року) української режисерки Марини Кронглевської.



Фільм розповідає про Чернігівський пологовий будинок під час 37-денної облоги міста на початку повномасштабного вторгнення.



«Герої фільму діляться, як це — приймати пологи в бомбосховищі, ділити один кекс із родзинками на два тижні і розподіляти медикаменти, коли невідомо, чи буде можливість отримати нові запаси найближчим часом», — пишуть творці.



Тривалість: 23 хв.



Вхід вільний.



О 18:55 розпочнеться показ стрічки «Сиквела» (2026 року) української режисерки Алли Мітюкової.



Фільм розповідає про важкопораненого українського військового, якого врятував бойовий медик. Долаючи фізичний і психологічний біль під час реабілітації, боєць тримається за єдину мету — повернутися додому.



Попередження щодо змісту: зображення війни.



Тривалість: 15 хв.



Вхід вільний.



15 листопада



У неділю, 15 листопада, о 18:00 показуватимуть документальний фільм «Сліди» (2026 року). Виробництво: Україна, Польща. Режисерки: Аліса Коваленко та Марися Нікітюк.



Це документальна стрічка про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та тортури під час російської агресії. Крізь історію колишньої полонянки й активістки Ірини Довгань фільм показує спільноту вцілілих, які документують злочини на деокупованих територіях, перетворюючи спільний біль і солідарність на боротьбу за справедливість та відновлення.



Попередження щодо змісту: зображення насильства.



Тривалість: 82 хв.



Вхід вільний.



О 19:30 розпочнеться правозахисна дискусія на тему інформаційної кампанії «Бути присутнім» — про життя та права людей в окупації.



Модераторка: Анна Новосад, регіональна координаторка Мандрівного Docudays UA у Луцьку.



Вхід вільний.



16 листопада



У понеділок, 16 листопада, о 18:00 ще раз покажуть стрічку «Блаженні» (2026 року). Режисер — Андрій Лисецький. Виробництво: Україна, Німеччина, Латвія.



Документалка розповідає про групу українських митців, які з початком повномасштабної війни шукають нову роль мистецтва у палаючому світі. Показуючи трансформацію своїх героїв, фільм фіксує глибинний воєнний досвід та метаморфози людини, які не здатні передати новинні медіа, створюючи багатогранний образ цієї катастрофи для майбутніх поколінь.



Попередження щодо змісту: зображення війни.



Тривалість: 95 хв.



Вхід вільний.



17 листопада



У вівторок, 17 листопада, о 18:00 відбудеться повторний перегляд документалки «Мир для Ніни» українсько-швейцарського виробництва (2026 року). Режисерка — Жанна Довгич.



Це — стрічка про Ніну, матір «кіборга» Ігоря Брановицького, одного з захисників Донецького аеропорту, страченого в російському полоні у 2015 році. Фільм відстежує її боротьбу за правосуддя та відтворення останніх годин життя сина. Це чуттєва історія про материнську любов, горювання та пошук сенсу жити далі, коли справедливість залишається недосяжною.



Попередження щодо змісту: зображення насильства.



Тривалість: 80 хв.



Вхід вільний.



18 листопада



У середу, 18 листопада, відбудеться повторний показ короткометражних фільмів, об’єднаних темою «Життя під час війни».



О 18:00 розпочнеться стрічка «Апокаліпсис вчора, сьогодні, завтра і післязавтра» (2025 року) режисерки Анастасії Бонадиги. Виробництво: Україна, Чехія.



Тривалість: 20 хв.



Вхід вільний.



О 18:30 показуватимуть «Свідки. Місце народження» (2026 року) української режисерки Марини Кронглевської.



Тривалість: 23 хв.



Вхід вільний.



О 18:55 розпочнеться показ стрічки «Сиквела» (2026 року) української режисерки Алли Мітюкової.



Тривалість: 15 хв.



Вхід вільний.



19 листопада



У четвер, 19 листопада, відбудеться повторний перегляд трьох коротких стрічок, об’єднаних темою дитинства у воєнний час.



О 18:00 показуватимуть «Нормальне життя» (2026 року) українського режисера Миколи Носка.



Тривалість: 26 хв.



Вхід вільний.



О 18:40 розпочнеться короткометражний фільм «Відкритий світ» (2026 року) українських режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.



Тривалість: 19 хв.



Вхід вільний.



О 19:00 показуватимуть «Пором пливе» (2025 року) українського режисера Жори Папояна.



Тривалість: 18 хв.



Вхід вільний.



Після показу серії короткометражних фільмів, об’єднаних темою дитинства у воєнний час, о 19:20 відбудеться закриття Мандрівного фестивалю у Луцьку. Обговорюватимуть фільми, підбиватимуть підсумки, слухатимуть заключне слово від організаторів у Луцьку — ГО «СІД Медіа Груп».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щовечора з 5 по 19 листопада в кінотеатрі «Адреналін» безоплатно показують стрічки про життя під час війни, права людини, стійкість українського суспільства та постколоніалізм, пише misto.media Docudays UA — це найбільший в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Він поєднує кінопокази українських і світових стрічок із дискусіями, правозахисними подіями та освітніми програмами.Головна подія щороку проходить у Києві, а Мандрівний фестиваль подорожує областями України.Тема 23-го Docudays UA у 2026 році — «Прості конструкції». Вона досліджує опори та взаємопідтримку, які допомагають людям триматися й чинити опір під час війни.Цьогоріч Мандрівний фестиваль охопить понад 100 локацій по всій Україні — від Запоріжжя, Харківщини й Херсона до Львова, Ужгорода та Луцька.У Луцьку фестиваль проходить з 5 до 19 листопада 2026 року.Час показів: щодня о 18:00.Локація: кінотеатр «Адреналін» (синя зала), вул. Івана Корсака, 1.Вхід: вільний, проте потрібна попередня реєстрація на деякі покази.Після кожного перегляду відбудеться обговорення, де глядачі зможуть поділитися враженнями та думками про тему стрічки.У суботу, 7 листопада, о 18:00 показуватимуть стрічку «Кельтська утопія» (2025 року) режисерів Денніса Гарві (Ірландія) та Ларса Ловена (Швеція).Це — портрет сучасної Ірландії через її нову музичну сцену. Фільм показує, як митці поєднують фолк із панком і хіп-хопом, осмислюючи століття часткової незалежності, колоніальні травми та шукаючи візію майбутнього.Тривалість: 90 хв.Перегляд безоплатний, але потрібно зареєструватися. Форма для реєстрації ще не з’явилася на сторінках організаторів. Стежити за її появою можна в соцмережах.У неділю, 8 листопада, відбудеться перегляд трьох коротких стрічок, об’єднаних темою дитинства у воєнний час.О 18:00 показуватимуть «Нормальне життя» 2026 року українського режисера Миколи Носка.«Після втечі з російської окупації багатодітна мати намагається втримати родину в цілості, будуючи „нормальне життя“ на уламках зруйнованого світу — і поступово відкриває, що нормальність більше не означає спокою, а лише здатність жити далі, любити і не втратити себе», — описують стрічку творці.Тривалість: 26 хв.Вхід вільний.О 18:40 розпочнеться короткометражний фільм «Відкритий світ» 2026 року українських режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.Стрічка розповідає про Ярослава, який після вимушеного переїзду до Польщі через російське вторгнення віртуально повертається в Україну за допомогою робота-собаки. Керуючи механічним аватаром дистанційно, юнак проживає спогади та відновлює зв’язок із домом через крихкий зв’язок відеотрансляції.Тривалість: 19 хв.Вхід вільний.О 19:00 показуватимуть «Пором пливе» 2025 року українського режисера Жори Папояна.Фільм розповідає про Назарія — літнього вчителя музики із Заліщиків, який готує духовий ансамбль до весняного концерту з піснею «Намалюй мені ніч». Трагічні реалії війни змінюють його життя: через часті похоронні марші він мимоволі стає військовим диригентом.Тривалість: 18 хв.Вхід вільний.У понеділок, 9 листопада, о 18:00 розпочнеться перегляд документалки «Мир для Ніни» українсько-швейцарського виробництва (2026 року). Режисерка — Жанна Довгич.Це — стрічка про Ніну, матір «кіборга» Ігоря Брановицького, одного з останніх захисників Донецького аеропорту, страченого в російському полоні у 2015 році. Фільм відстежує її боротьбу за правосуддя та відтворення останніх годин життя сина. Це чуттєва історія про материнську любов, горювання та пошук сенсу жити далі, коли справедливість залишається недосяжною.Попередження щодо змісту: зображення насильства.Тривалість: 80 хв.Вхід вільний.У вівторок, 10 листопада, о 18:00 показуватимуть стрічку «Блаженні» (2026 року). Режисер — Андрій Лисецький. Виробництво: Україна, Німеччина, Латвія.Документалка розповідає про групу українських митців, які з початком повномасштабної війни шукають нову роль мистецтва у палаючому світі. Показуючи трансформацію своїх героїв, фільм фіксує глибинний воєнний досвід та метаморфози людини, які не здатні передати новинні медіа, створюючи багатогранний образ цієї катастрофи для майбутніх поколінь.Попередження щодо змісту: зображення війни.Тривалість: 95 хв.Вхід вільний.У середу, 11 листопада, о 18:00 ще раз показуватимуть стрічку «Кельтська утопія» (2025 року) режисерів Денніса Гарві (Ірландія) та Ларса Ловена (Швеція).Це — портрет сучасної Ірландії через її нову музичну сцену. Фільм показує, як митці поєднують фолк із панком і хіп-хопом, осмислюючи століття часткової незалежності, колоніальні травми та шукаючи візію майбутнього.Тривалість: 90 хв.Перегляд безоплатний, але потрібно зареєструватися. Форма для реєстрації ще не з’явилася на сторінках організаторів. Стежити за її появою можна в соцмережах.У четвер, 12 листопада, о 18:00 ще раз покажуть фільм «Обіцянка» (2025 року) нідерландського режисера Даана Велдхейзена.Це — хроніка геополітичної зради Західного Папуа. У 1960-х роках замість обіцяної Нідерландами незалежності країну під тиском США та ООН передали Індонезії задля геополітичних і бізнесових інтересів. Через відновлені архіви та свідчення вигнанців стрічка показує, як сфальсифікований референдум призвів до неоколоніалізму, розграбування ресурсів та замовчуваного геноциду папуасів.Попередження щодо змісту: зображення насильства.Тривалість: 115 хв.Перегляд безоплатний, але потрібно зареєструватися. Форма для реєстрації ще не з’явилася на сторінках організаторів. Стежити за її появою можна в соцмережах.У пʼятницю, 13 листопада, о 18:00 ще раз покажуть документальну стрічку «Ілюзія тихої ночі» (2026 року) української режисерки Ольги Черних.У сюжеті — одна літня ніч в Україні з 27 на 28 липня 2025 року. Сорок кінооператорів та сотні людей зафіксували її у різних куточках країни: від північних лісів до лінії фронту, від тимчасово окупованих територій до прикордонних містечок і сіл.«Цей фільм є колективним портретом нації, яка вже четвертий рік живе в умовах великої війни. Через поліфонічний монтаж — від загального до особистого — він показує повсякденність, де між страхом, виснаженням і короткими спалахами радості постають стійкість і надія на те, що одного дня ця ніч також мине», — пише команда.Попередження щодо змісту: зображення війни.Тривалість: 70 хв.Вхід вільний.У суботу, 14 листопада, покажуть три короткометражні фільми, об’єднані темою «Життя під час війни».О 18:00 розпочнеться стрічка «Апокаліпсис вчора, сьогодні, завтра і післязавтра» (2025 року) режисерки Анастасії Бонадиги. Виробництво: Україна, Чехія.Фільм крізь історію Богдана з Нікополя досліджує, чому люди залишаються вдома під постійною загрозою для життя. Стрічка висвітлює його непохитну віру та здатність знаходити сенс у щоденній рутині, розмірковуючи про людяність і стійкість перед обличчям катастрофи.Тривалість: 20 хв.Вхід вільний.О 18:30 показуватимуть «Свідки. Місце народження» (2026 року) української режисерки Марини Кронглевської.Фільм розповідає про Чернігівський пологовий будинок під час 37-денної облоги міста на початку повномасштабного вторгнення.«Герої фільму діляться, як це — приймати пологи в бомбосховищі, ділити один кекс із родзинками на два тижні і розподіляти медикаменти, коли невідомо, чи буде можливість отримати нові запаси найближчим часом», — пишуть творці.Тривалість: 23 хв.Вхід вільний.О 18:55 розпочнеться показ стрічки «Сиквела» (2026 року) української режисерки Алли Мітюкової.Фільм розповідає про важкопораненого українського військового, якого врятував бойовий медик. Долаючи фізичний і психологічний біль під час реабілітації, боєць тримається за єдину мету — повернутися додому.Попередження щодо змісту: зображення війни.Тривалість: 15 хв.Вхід вільний.У неділю, 15 листопада, о 18:00 показуватимуть документальний фільм «Сліди» (2026 року). Виробництво: Україна, Польща. Режисерки: Аліса Коваленко та Марися Нікітюк.Це документальна стрічка про українських жінок, які пережили сексуальне насильство та тортури під час російської агресії. Крізь історію колишньої полонянки й активістки Ірини Довгань фільм показує спільноту вцілілих, які документують злочини на деокупованих територіях, перетворюючи спільний біль і солідарність на боротьбу за справедливість та відновлення.Попередження щодо змісту: зображення насильства.Тривалість: 82 хв.Вхід вільний.О 19:30 розпочнеться правозахисна дискусія на тему інформаційної кампанії «Бути присутнім» — про життя та права людей в окупації.Модераторка: Анна Новосад, регіональна координаторка Мандрівного Docudays UA у Луцьку.Вхід вільний.У понеділок, 16 листопада, о 18:00 ще раз покажуть стрічку «Блаженні» (2026 року). Режисер — Андрій Лисецький. Виробництво: Україна, Німеччина, Латвія.Документалка розповідає про групу українських митців, які з початком повномасштабної війни шукають нову роль мистецтва у палаючому світі. Показуючи трансформацію своїх героїв, фільм фіксує глибинний воєнний досвід та метаморфози людини, які не здатні передати новинні медіа, створюючи багатогранний образ цієї катастрофи для майбутніх поколінь.Попередження щодо змісту: зображення війни.Тривалість: 95 хв.Вхід вільний.У вівторок, 17 листопада, о 18:00 відбудеться повторний перегляд документалки «Мир для Ніни» українсько-швейцарського виробництва (2026 року). Режисерка — Жанна Довгич.Це — стрічка про Ніну, матір «кіборга» Ігоря Брановицького, одного з захисників Донецького аеропорту, страченого в російському полоні у 2015 році. Фільм відстежує її боротьбу за правосуддя та відтворення останніх годин життя сина. Це чуттєва історія про материнську любов, горювання та пошук сенсу жити далі, коли справедливість залишається недосяжною.Попередження щодо змісту: зображення насильства.Тривалість: 80 хв.Вхід вільний.У середу, 18 листопада, відбудеться повторний показ короткометражних фільмів, об’єднаних темою «Життя під час війни».О 18:00 розпочнеться стрічка «Апокаліпсис вчора, сьогодні, завтра і післязавтра» (2025 року) режисерки Анастасії Бонадиги. Виробництво: Україна, Чехія.Тривалість: 20 хв.Вхід вільний.О 18:30 показуватимуть «Свідки. Місце народження» (2026 року) української режисерки Марини Кронглевської.Тривалість: 23 хв.Вхід вільний.О 18:55 розпочнеться показ стрічки «Сиквела» (2026 року) української режисерки Алли Мітюкової.Тривалість: 15 хв.Вхід вільний.У четвер, 19 листопада, відбудеться повторний перегляд трьох коротких стрічок, об’єднаних темою дитинства у воєнний час.О 18:00 показуватимуть «Нормальне життя» (2026 року) українського режисера Миколи Носка.Тривалість: 26 хв.Вхід вільний.О 18:40 розпочнеться короткометражний фільм «Відкритий світ» (2026 року) українських режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.Тривалість: 19 хв.Вхід вільний.О 19:00 показуватимуть «Пором пливе» (2025 року) українського режисера Жори Папояна.Тривалість: 18 хв.Вхід вільний.Після показу серії короткометражних фільмів, об’єднаних темою дитинства у воєнний час, о 19:20 відбудеться закриття Мандрівного фестивалю у Луцьку. Обговорюватимуть фільми, підбиватимуть підсумки, слухатимуть заключне слово від організаторів у Луцьку — ГО «СІД Медіа Груп».

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