Два роки неволі: на Волині громада зустріла звільненого з полону військового

Петра Брилюка, якого повернули з Росії в Україну в рамках 77-го обміну військовополоненими.



Про це повідомили на сайті Ратнівської селищної ради, опублікувавши відеокадри з зустрічі захисника, передає



Петро Брилюк — житель селища Ратне. Воював на Донеччині. З серпня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі міста Торецьк. Згодом стало відомо, що він у російському полоні, де його утримували 2 роки і 13 днів.



У рідному селищі воїна зустрічали рідні, знайомі, односельчани та жителі громади з українськими прапорами та квітами.



«Подарували вишиванку як символ рідної землі, українських традицій та народний оберіг. Нехай вона стане добрим знаком повернення до мирного життя», — зазначили в селищній раді.



Після повернення захисник Петро Брилюк продовжить реабілітаційний процес та відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 6 листопада в селищі Ратне Ковельського району відбулася зустріч експолоненого волинського захисника, якого повернули з Росії в Україну в рамках 77-го обміну військовополоненими.Про це повідомили на сайті Ратнівської селищної ради, опублікувавши відеокадри з зустрічі захисника, передає Суспільне Петро Брилюк — житель селища Ратне. Воював на Донеччині. З серпня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі міста Торецьк. Згодом стало відомо, що він у російському полоні, де його утримували 2 роки і 13 днів.У рідному селищі воїна зустрічали рідні, знайомі, односельчани та жителі громади з українськими прапорами та квітами.«Подарували вишиванку як символ рідної землі, українських традицій та народний оберіг. Нехай вона стане добрим знаком повернення до мирного життя», — зазначили в селищній раді.Після повернення захисник Петро Брилюк продовжить реабілітаційний процес та відновлення.

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