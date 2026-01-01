Два роки неволі: на Волині громада зустріла звільненого з полону військового
06 листопада, 22:43
Ввечері 6 листопада в селищі Ратне Ковельського району відбулася зустріч експолоненого волинського захисника Петра Брилюка, якого повернули з Росії в Україну в рамках 77-го обміну військовополоненими.
Про це повідомили на сайті Ратнівської селищної ради, опублікувавши відеокадри з зустрічі захисника, передає Суспільне.
Петро Брилюк — житель селища Ратне. Воював на Донеччині. З серпня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі міста Торецьк. Згодом стало відомо, що він у російському полоні, де його утримували 2 роки і 13 днів.
У рідному селищі воїна зустрічали рідні, знайомі, односельчани та жителі громади з українськими прапорами та квітами.
«Подарували вишиванку як символ рідної землі, українських традицій та народний оберіг. Нехай вона стане добрим знаком повернення до мирного життя», — зазначили в селищній раді.
Після повернення захисник Петро Брилюк продовжить реабілітаційний процес та відновлення.
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Про це повідомили на сайті Ратнівської селищної ради, опублікувавши відеокадри з зустрічі захисника, передає Суспільне.
Петро Брилюк — житель селища Ратне. Воював на Донеччині. З серпня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі міста Торецьк. Згодом стало відомо, що він у російському полоні, де його утримували 2 роки і 13 днів.
У рідному селищі воїна зустрічали рідні, знайомі, односельчани та жителі громади з українськими прапорами та квітами.
«Подарували вишиванку як символ рідної землі, українських традицій та народний оберіг. Нехай вона стане добрим знаком повернення до мирного життя», — зазначили в селищній раді.
Після повернення захисник Петро Брилюк продовжить реабілітаційний процес та відновлення.
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