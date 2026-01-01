Путін погрожує знищити всю інфраструктуру України до 2027 року, - FT

Володимир Путін вважає удари по Україні помстою за атаки дронів на нафтопереробні заводи та склади. Він погрожує знищити всю українську інфраструктуру до 2027 року.



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За словами джерела видання, російський президент розглядає повітряні удари РФ як помсту за атаки українських дронів на НПЗ та комерційні склади країни-агресорки. Він також звинувачує Київ у зриві попередніх домовленостей про припинення вогню.



"Я знищу всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в України не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції... будуть знищені", - процитував Путіна інший співрозмовник.



Питання територій

Диктатор зажадав від України передати решту території східної частини Донбасу як попередню умову для припинення вогню.



За словами співрозмовника FT, Путін очікував подальших територіальних поступок з боку України в обмін на будь-які гарантії безпеки, які нададуть країни НАТО в межах можливої майбутньої угоди.



Двоє людей, залучених до неофіційних зусиль із припинення війни, заявили, що навряд чи переговори в Абу-Дабі призведуть до якогось суттєвого припинення вогню.



За їхніми словами, Путін зосереджений на відновленні своєї переваги за допомогою жорстокої зимової кампанії повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі України.



Один з них зазначив, що Кремль розглядає зміну акценту з територіальних питань на гарантії безпеки як спосіб ще більше затягнути переговори, поки РФ послаблює військові позиції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторвважає удари по Україні помстою за атаки дронів на нафтопереробні заводи та склади. Він погрожує знищити всю українську інфраструктуру до 2027 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.За словами джерела видання, російський президент розглядає повітряні удари РФ як помсту за атаки українських дронів на НПЗ та комерційні склади країни-агресорки. Він також звинувачує Київ у зриві попередніх домовленостей про припинення вогню."Я знищу всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитеся. До наступного року в України не залишиться жодної інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції... будуть знищені", - процитував Путіна інший співрозмовник.Питання територійДиктатор зажадав від України передати решту території східної частини Донбасу як попередню умову для припинення вогню.За словами співрозмовника FT, Путін очікував подальших територіальних поступок з боку України в обмін на будь-які гарантії безпеки, які нададуть країни НАТО в межах можливої майбутньої угоди.Двоє людей, залучених до неофіційних зусиль із припинення війни, заявили, що навряд чи переговори в Абу-Дабі призведуть до якогось суттєвого припинення вогню.За їхніми словами, Путін зосереджений на відновленні своєї переваги за допомогою жорстокої зимової кампанії повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі України.Один з них зазначив, що Кремль розглядає зміну акценту з територіальних питань на гарантії безпеки як спосіб ще більше затягнути переговори, поки РФ послаблює військові позиції України.

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