Повідомляв у Viber про ТЦК: вирок за зрив мобілізації на Волині





Чоловік вважав, що в такий спосіб рятує земляків від війни. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.



Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області від 21 листопада 2024 року, пише



Чотири тисячі учасників і повідомлення про військових



11 травня 2024 року о 17:53 чоловік повідомив у Viber-групі, де саме на блокпості поблизу села Згорани перебувають військовослужбовці, скільки їх і чи можуть вони проводити мобілізаційні заходи.



Це був лише початок. Протягом наступних трьох місяців він продовжував публікувати інформацію про місця виконання завдань ТЦК, перевірки військово-облікових документів та можливі мобілізаційні заходи.



У вироку зафіксовано сім таких епізодів — від 11 травня до 16 серпня 2024 року.



Аудиторія Viber-групи становила 4183 учасники. Опубліковані відомості, як встановив суд, відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців.



9 серпня чоловік навіть відповів на запит іншого учасника групи, повідомивши про конкретне місце перебування військових. Фактично учасники могли отримувати оперативну інформацію, щоб уникати зустрічей із військовими ТЦК.



Хотів урятувати людей — перешкоджав армії



Найпоказовіша деталь справи — мотив засудженого. За матеріалами вироку, чоловік прагнув допомогти односельцям та мешканцям Ковельського району уникнути військового обов’язку. Свої дії пояснював бажанням урятувати їхні життя та здоров’я.



Однак суд встановив, що чоловік усвідомлював наслідки своїх дій і умисно перешкоджав комплектуванню Збройних Сил України.



Те, що він вважав допомогою землякам, на практиці стало допомогою в уникненні мобілізаційних заходів та підривом обороноздатності країни під час війни. Адже робота ТЦК — це не лише перевірка документів і вручення повісток. Це частина системи поповнення військових підрозділів, які ведуть бойові дії.



П’ять років позбавлення волі з випробуванням



Чоловік повністю визнав провину та уклав угоду з прокурором. 21 листопада 2024 року суд визнав його винним за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.



Покарання — п’ять років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням на один рік. Телефон, з якого він публікував повідомлення, постановили конфіскувати.



Не агент росії. Але дії — на користь ворогу



У матеріалах вироку немає підтверджень співпраці чоловіка з російськими спецслужбами. Його засудили не за шпигунство чи державну зраду, а за перешкоджання діяльності українського війська.



Проте наслідки таких дій виходять далеко за межі одного Viber-чату. Поки українські підрозділи потребують поповнення та ротацій, подібні інформаційні мережі допомагають військовозобов’язаним уникати мобілізаційних заходів. А зрив мобілізації послаблює українську армію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Волині три місяці повідомляв у Viber-групі про місця перебування військовослужбовців ТЦК, допомагаючи іншим уникати мобілізаційних заходів.Чоловік вважав, що в такий спосіб рятує земляків від війни. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області від 21 листопада 2024 року, пише АрміяInform 11 травня 2024 року о 17:53 чоловік повідомив у Viber-групі, де саме на блокпості поблизу села Згорани перебувають військовослужбовці, скільки їх і чи можуть вони проводити мобілізаційні заходи.Це був лише початок. Протягом наступних трьох місяців він продовжував публікувати інформацію про місця виконання завдань ТЦК, перевірки військово-облікових документів та можливі мобілізаційні заходи.У вироку зафіксовано сім таких епізодів — від 11 травня до 16 серпня 2024 року.Аудиторія Viber-групи становила 4183 учасники. Опубліковані відомості, як встановив суд, відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців.9 серпня чоловік навіть відповів на запит іншого учасника групи, повідомивши про конкретне місце перебування військових. Фактично учасники могли отримувати оперативну інформацію, щоб уникати зустрічей із військовими ТЦК.Найпоказовіша деталь справи — мотив засудженого. За матеріалами вироку, чоловік прагнув допомогти односельцям та мешканцям Ковельського району уникнути військового обов’язку. Свої дії пояснював бажанням урятувати їхні життя та здоров’я.Однак суд встановив, що чоловік усвідомлював наслідки своїх дій і умисно перешкоджав комплектуванню Збройних Сил України.Те, що він вважав допомогою землякам, на практиці стало допомогою в уникненні мобілізаційних заходів та підривом обороноздатності країни під час війни. Адже робота ТЦК — це не лише перевірка документів і вручення повісток. Це частина системи поповнення військових підрозділів, які ведуть бойові дії.Чоловік повністю визнав провину та уклав угоду з прокурором. 21 листопада 2024 року суд визнав його винним за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.Покарання — п’ять років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням на один рік. Телефон, з якого він публікував повідомлення, постановили конфіскувати.У матеріалах вироку немає підтверджень співпраці чоловіка з російськими спецслужбами. Його засудили не за шпигунство чи державну зраду, а за перешкоджання діяльності українського війська.Проте наслідки таких дій виходять далеко за межі одного Viber-чату. Поки українські підрозділи потребують поповнення та ротацій, подібні інформаційні мережі допомагають військовозобов’язаним уникати мобілізаційних заходів. А зрив мобілізації послаблює українську армію.

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