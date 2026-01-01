Понад дві тисячі військових і техніка: Генштаб ЗСУ оприлюднив масштаби втрат окупантів за добу





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 листопада 2026 року:



особовий склад — близько 1 604 110 (+2 280) осіб;

танки — 12 456;

бойові броньовані машини — 25 654 (+3);

артилерійські системи — 52 000 (+44);

РСЗВ — 2 257 (+3);

засоби ППО — 1 747 (+3);

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 093 (+8);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1 224);

крилаті ракети — 5 192;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 171 389 (+460);

спеціальна техніка — 4 881 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупаційних сил за минулу добу становили 2280 осіб особового складу та десятки одиниць військової техніки.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 листопада 2026 року:особовий склад — близько 1 604 110 (+2 280) осіб;танки — 12 456;бойові броньовані машини — 25 654 (+3);артилерійські системи — 52 000 (+44);РСЗВ — 2 257 (+3);засоби ППО — 1 747 (+3);літаки — 452;гелікоптери — 356;наземні робототехнічні комплекси — 3 093 (+8);БПЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1 224);крилаті ракети — 5 192;кораблі та катери — 35;підводні човни — 2;автомобільна техніка та автоцистерни — 171 389 (+460);спеціальна техніка — 4 881 (+3).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію