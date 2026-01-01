Мобільний зв’язок в Україні може різко подорожчати





Про це у своєму блозі на «Цензор.НЕТ» написав консультант з телекому, IT та медіаринку Анатолій Фроленков, передає



Експерт зазначив, що мобільні оператори щодня витрачають значні кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури, закупівлю генераторів, акумуляторів і пального. Запровадження обов’язкових вимог щодо масового демонтажу справної техніки під час війни змусить компанії витрачати мільярди на нове обладнання замість підтримки мереж. На практиці це означає заміну базових станцій, систем передавання даних та оновлення програмного забезпечення.



«Тобто давайте не плутати дві різні речі: управління ризиками безпеки та механічну заміну всього обладнання за календарем. Якщо конкретний елемент мережі створює неприйнятний ризик, його потрібно оцінювати й усувати», — підкреслив Фроленков.



Він зауважив, що навіть у країнах Євросоюзу немає єдиного графіка суцільної заборони обладнання. Натомість там застосовують гнучкі підходи залежно від категорії техніки та конкретних ризиків. Сліпе копіювання жорстких вимог без урахування українських реалій виснажить фінансові й інженерні ресурси вітчизняних операторів.



«І тут важливий нюанс: європейська політика не означає, що будь-яке китайське обладнання автоматично заборонене в усіх мережах ЄС за однаковим графіком. Підходи й обмеження відрізняються між країнами та категоріями обладнання. Саме тому нам потрібна не сліпа калька, а власна оцінка ризиків і наслідків», — зазначив фахівець.



Для збереження стабільного зв’язку та стримування цін він пропонує надати телеком-обладнанню статус критичного імпорту, спростити митні процедури та забезпечити бронювання фахівців, які ремонтують мережі після обстрілів. Стосовно кібербезпеки експерт закликає надати операторам відстрочку на час дії воєнного стану та замінювати лише те обладнання, яке має доведені вразливості.



«Мій висновок простий: кібербезпека — обов’язкова. Але примусова заміна справного обладнання під час війни без належної оцінки ризиків, витрат і альтернатив — це рішення, яке потребує перегляду. Мінімум — відстрочка на час війни. А далі — зважений, поетапний перехід, який зміцнює безпеку, а не просто збільшує рахунок за зв’язок», — підсумував Анатолій Фроленков.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські мобільні оператори можуть опинитися перед необхідністю терміново замінити значну частину свого мережевого обладнання. Це випливає з рекомендованого Єврокомісією набору інструментів з кібербезпеки 5G (EU 5G Security Toolbox), який Україна має впровадити в межах переговорів про вступ до ЄС. Усі додаткові витрати компаній на закупівлю та монтаж нових систем у підсумку призведуть до зростання тарифів для абонентів.Про це у своєму блозі на «Цензор.НЕТ» написав консультант з телекому, IT та медіаринку, передає ТСН Експерт зазначив, що мобільні оператори щодня витрачають значні кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури, закупівлю генераторів, акумуляторів і пального. Запровадження обов’язкових вимог щодо масового демонтажу справної техніки під час війни змусить компанії витрачати мільярди на нове обладнання замість підтримки мереж. На практиці це означає заміну базових станцій, систем передавання даних та оновлення програмного забезпечення.«Тобто давайте не плутати дві різні речі: управління ризиками безпеки та механічну заміну всього обладнання за календарем. Якщо конкретний елемент мережі створює неприйнятний ризик, його потрібно оцінювати й усувати», — підкреслив Фроленков.Він зауважив, що навіть у країнах Євросоюзу немає єдиного графіка суцільної заборони обладнання. Натомість там застосовують гнучкі підходи залежно від категорії техніки та конкретних ризиків. Сліпе копіювання жорстких вимог без урахування українських реалій виснажить фінансові й інженерні ресурси вітчизняних операторів.«І тут важливий нюанс: європейська політика не означає, що будь-яке китайське обладнання автоматично заборонене в усіх мережах ЄС за однаковим графіком. Підходи й обмеження відрізняються між країнами та категоріями обладнання. Саме тому нам потрібна не сліпа калька, а власна оцінка ризиків і наслідків», — зазначив фахівець.Для збереження стабільного зв’язку та стримування цін він пропонує надати телеком-обладнанню статус критичного імпорту, спростити митні процедури та забезпечити бронювання фахівців, які ремонтують мережі після обстрілів. Стосовно кібербезпеки експерт закликає надати операторам відстрочку на час дії воєнного стану та замінювати лише те обладнання, яке має доведені вразливості.«Мій висновок простий: кібербезпека — обов’язкова. Але примусова заміна справного обладнання під час війни без належної оцінки ризиків, витрат і альтернатив — це рішення, яке потребує перегляду. Мінімум — відстрочка на час війни. А далі — зважений, поетапний перехід, який зміцнює безпеку, а не просто збільшує рахунок за зв’язок», — підсумував Анатолій Фроленков.

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