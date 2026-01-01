Чи очікувати магнітні бурі 9 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 9 листопада 2026 року, очікується слабка магнітна буря.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде на рівні від помірного до незначного шторму рівня. Сонячна активність буде дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде на рівні від помірного до незначного шторму рівня. Сонячна активність буде дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
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