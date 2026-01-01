Україна вчиться перехоплювати балістику у ближньому космосі, - ЗМІ





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Російська програма зі швидкого розгортання супутникової мережі "Рассвет" - не єдина космічна загроза, з якою доводиться рахуватися Україні.



Москва також щонайменше тричі застосовувала балістичні ракети "Орєшник". Що важливо розуміти, вони здатні виходити в ближній космос, після чого розділяються на кілька боєголовок із незалежним наведенням.



На тлі цих загроз Київ активізував роботу над диверсифікацією доступу до космічних технологій і систем зв'язку, поступово зменшуючи залежність від американських систем, зокрема Starlink. Робота останнього останніми тижнями супроводжувалася суперечливими обмеженнями. Водночас Україна розробляє власні космічні засоби протидії загрозам, зокрема ракетам "Орешник".



Україна вже провела щонайменше три випробування систем перехоплення цілей у ближньому космосі.



"Це пріоритет... Ми вже продемонстрували запуски екзоатмосферних систем і працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми запустити це у виробництво", - заявив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський.



Однак він визнав, що враховуючи всі серйозні виклики війни, фінансування буде суттєвою проблемою.



Також відомо, що паралельно Україна працює над створенням власного угруповання супутників, приєднуючись до дедалі більшої кількості держав, які прагнуть посилити свою присутність у космічному просторі.



Практичним кроком у цьому напрямі став запуск супутника Obria Nano. Україна та данська компанія GomSpace оголосили про його успішне виведення на орбіту. Він є першим тестовим апаратом у межах проєкту зі створення незалежної української комунікаційної мережі, яка, за повідомленнями, може налічувати близько 245 супутників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна провела щонайменше три випробування екзоатмосферних систем - йдеться про комплекси, які здатні перехоплювати балістичні ракети у ближньому космосі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.Російська програма зі швидкого розгортання супутникової мережі "Рассвет" - не єдина космічна загроза, з якою доводиться рахуватися Україні.Москва також щонайменше тричі застосовувала балістичні ракети "Орєшник". Що важливо розуміти, вони здатні виходити в ближній космос, після чого розділяються на кілька боєголовок із незалежним наведенням.На тлі цих загроз Київ активізував роботу над диверсифікацією доступу до космічних технологій і систем зв'язку, поступово зменшуючи залежність від американських систем, зокрема Starlink. Робота останнього останніми тижнями супроводжувалася суперечливими обмеженнями. Водночас Україна розробляє власні космічні засоби протидії загрозам, зокрема ракетам "Орешник".Україна вже провела щонайменше три випробування систем перехоплення цілей у ближньому космосі."Це пріоритет... Ми вже продемонстрували запуски екзоатмосферних систем і працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми запустити це у виробництво", - заявив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інноваційОднак він визнав, що враховуючи всі серйозні виклики війни, фінансування буде суттєвою проблемою.Також відомо, що паралельно Україна працює над створенням власного угруповання супутників, приєднуючись до дедалі більшої кількості держав, які прагнуть посилити свою присутність у космічному просторі.Практичним кроком у цьому напрямі став запуск супутника Obria Nano. Україна та данська компанія GomSpace оголосили про його успішне виведення на орбіту. Він є першим тестовим апаратом у межах проєкту зі створення незалежної української комунікаційної мережі, яка, за повідомленнями, може налічувати близько 245 супутників.

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