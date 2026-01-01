На Волині чоловік забезпечував роботу нелегального казино: як його покарали

На Волині чоловік забезпечував роботу нелегального казино: як його покарали
Волинянина оштрафували за адміністрування нелегального закладу, де працювало інтернет-казино.

Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, пишуть "Волинські новини".

Незаконний бізнес правоохоронці накрили ще у 2021 році у Володимирі. Тарас В. фактично виконував функції адміністратора підпільного грального закладу з комп’ютерами, через які відвідувачі отримували доступ до інтернет-казино та автоматів.

Чоловік впускав гравців у приміщення, приймав від них гроші, давав коди доступу до азартних ігор, вів «чорну бухгалтерію» та забезпечував можливість робити ставки. Як йдеться в матеріалах справи, 20 січня 2021 року він отримав від двох відвідувачів 400 і 50 гривень, після чого надав їм доступ до ігор.

Дії кваліфікували за статтею 203-2 КК України (проведення азартних ігор без ліцензії).

На засіданні чоловік провини не визнав. Стверджував, що лише перебував у приміщенні й інколи допомагав іншому чоловікові. Водночас провину доведено показами свідків, даними з телефону та почеркознавчою експертизою.

Справа за п'ять років побувала в різних судових інстанціях. Суд у Локачах все ж призначив Тарасу В. 187 тисяч гривень штрафу та на рік заборонив займатися організацією азартних ігор.

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Теги: суд, покарання
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