На Волині чоловік забезпечував роботу нелегального казино: як його покарали





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, пишуть



Незаконний бізнес правоохоронці накрили ще у 2021 році у Володимирі. Тарас В. фактично виконував функції адміністратора підпільного грального закладу з комп’ютерами, через які відвідувачі отримували доступ до інтернет-казино та автоматів.



Чоловік впускав гравців у приміщення, приймав від них гроші, давав коди доступу до азартних ігор, вів «чорну бухгалтерію» та забезпечував можливість робити ставки. Як йдеться в матеріалах справи, 20 січня 2021 року він отримав від двох відвідувачів 400 і 50 гривень, після чого надав їм доступ до ігор.



Дії кваліфікували за статтею 203-2 КК України (проведення азартних ігор без ліцензії).



На засіданні чоловік провини не визнав. Стверджував, що лише перебував у приміщенні й інколи допомагав іншому чоловікові. Водночас провину доведено показами свідків, даними з телефону та почеркознавчою експертизою.



Справа за п'ять років побувала в різних судових інстанціях. Суд у Локачах все ж призначив Тарасу В. 187 тисяч гривень штрафу та на рік заборонив займатися організацією азартних ігор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина оштрафували за адміністрування нелегального закладу, де працювало інтернет-казино.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, пишуть "Волинські новини" Незаконний бізнес правоохоронці накрили ще у 2021 році у Володимирі.фактично виконував функції адміністратора підпільного грального закладу з комп’ютерами, через які відвідувачі отримували доступ до інтернет-казино та автоматів.Чоловік впускав гравців у приміщення, приймав від них гроші, давав коди доступу до азартних ігор, вів «чорну бухгалтерію» та забезпечував можливість робити ставки. Як йдеться в матеріалах справи, 20 січня 2021 року він отримав від двох відвідувачів 400 і 50 гривень, після чого надав їм доступ до ігор.Дії кваліфікували за статтею 203-2 КК України (проведення азартних ігор без ліцензії).На засіданні чоловік провини не визнав. Стверджував, що лише перебував у приміщенні й інколи допомагав іншому чоловікові. Водночас провину доведено показами свідків, даними з телефону та почеркознавчою експертизою.Справа за п'ять років побувала в різних судових інстанціях. Суд у Локачах все ж призначив Тарасу В. 187 тисяч гривень штрафу та на рік заборонив займатися організацією азартних ігор.

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