Безкоштовні гарячі обіди у місті на Волині: коли та де запрацює соціальна їдальня





Про детальну роботу їдальні журналістам Інна Мацьоха.



За її словами, благодійна їдальня у громаді працює щороку з грудня до березня включно. Її діяльність започаткували у грудні 2022 року за ініціативи міського голови. Організацією харчування займається територіальний центр соціального обслуговування.



Отримати безкоштовний обід може кожен, хто цього потребує, зокрема внутрішньо переміщені особи. Для цього не потрібно попередньо реєструватися або підтверджувати свій статус документами. Достатньо прийти до їдальні у визначений час.



«Людина приходить, стає в чергу, їй видають обід. Ніяких записів не відбувається, нічого. 50 порцій роздали — і все».



Відвідувачам пропонують гарячі другі страви, зокрема каші, м'ясо з підливкою, макарони, а також гарячі напої — чай та компот.



Їжу готують кухарі стаціонарного відділення територіального центру. Приміщення для роботи їдальні надає благодійний фонд «Бог любить Україну». Там облаштували місця для відвідувачів, де люди можуть поїсти та зігрітися. За словами директорки, під час роботи їдальні для відвідувачів також можуть організовувати музичний супровід.



Щодня у закладі передбачено 50 порцій. Як пояснила Інна Мацьоха, наразі збільшувати їхню кількість не планують, адже не всі обіди розбирають. Якщо їжа залишається, її можуть запропонувати відвідувачам, щоб ті забрали частину із собою.



Фінансують роботу благодійної їдальні з місцевого бюджету. Кошти передбачені в межах міської соціальної програми, якою визначена відповідна кількість порцій. Також фінансову допомогу їдальня отримує й від закордонних інвесторів.



Благодійна їдальня розташована у приміщенні фонду «Бог любить Україну» за адресою: вулиця Поштова, 1. Гарячі обіди видаватимуть із понеділка до п'ятниці з 11:00 до 12:00. У вихідні їдальня не працюватиме.



Послуга доступна впродовж зимового сезону — з грудня до березня включно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У холодну пору року люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть потребувати додаткової підтримки. У Володимирі таку допомогу надаватимуть у благодійній їдальні, де щодня безкоштовно роздаватимуть 50 гарячих обідів.Про детальну роботу їдальні журналістам ВСН розповіла директорка Територіального центру соціального обслуговування Володимирської міської радиЗа її словами, благодійна їдальня у громаді працює щороку з грудня до березня включно. Її діяльність започаткували у грудні 2022 року за ініціативи міського голови. Організацією харчування займається територіальний центр соціального обслуговування.Отримати безкоштовний обід може кожен, хто цього потребує, зокрема внутрішньо переміщені особи. Для цього не потрібно попередньо реєструватися або підтверджувати свій статус документами. Достатньо прийти до їдальні у визначений час.«Людина приходить, стає в чергу, їй видають обід. Ніяких записів не відбувається, нічого. 50 порцій роздали — і все».Відвідувачам пропонують гарячі другі страви, зокрема каші, м'ясо з підливкою, макарони, а також гарячі напої — чай та компот.Їжу готують кухарі стаціонарного відділення територіального центру. Приміщення для роботи їдальні надає благодійний фонд «Бог любить Україну». Там облаштували місця для відвідувачів, де люди можуть поїсти та зігрітися. За словами директорки, під час роботи їдальні для відвідувачів також можуть організовувати музичний супровід.Щодня у закладі передбачено 50 порцій. Як пояснила Інна Мацьоха, наразі збільшувати їхню кількість не планують, адже не всі обіди розбирають. Якщо їжа залишається, її можуть запропонувати відвідувачам, щоб ті забрали частину із собою.Фінансують роботу благодійної їдальні з місцевого бюджету. Кошти передбачені в межах міської соціальної програми, якою визначена відповідна кількість порцій. Також фінансову допомогу їдальня отримує й від закордонних інвесторів.Благодійна їдальня розташована у приміщенні фонду «Бог любить Україну» за адресою: вулиця Поштова, 1. Гарячі обіди видаватимуть із понеділка до п'ятниці з 11:00 до 12:00. У вихідні їдальня не працюватиме.Послуга доступна впродовж зимового сезону — з грудня до березня включно.

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