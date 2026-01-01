Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 9 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у Луцьку очікують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.



На території Волинської області також прогнозують відсутність опадів та мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують заморозки та мінливу хмарність у Луцьку та на Волині у понеділок, 9 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у Луцьку очікують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.На території Волинської області також прогнозують відсутність опадів та мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію