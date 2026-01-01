Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 9 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 9 листопада
Волинські синоптики прогнозують заморозки та мінливу хмарність у Луцьку та на Волині у понеділок, 9 листопада.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у Луцьку очікують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

На території Волинської області також прогнозують відсутність опадів та мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк, прогноз
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