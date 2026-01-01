Деякі лучани тимчасово залишаться без газу

Деякі лучани тимчасово залишаться без газу
В обласному центрі Волині в окремих містян тимчасово буде відсутнє газопостачання.

Про це повідомляють у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

З 8:00 год 12 листопада до 17:00 13 листопада фахівці Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведуть ремонтні роботи на вул. Карпенка-Карого в місті Луцьку.

Тимчасово припинять розподіл газу споживачам на вул. Карпенка-Карого, 7а (71 споживач) та газопостачання до дахової котельні на вул. Олеся Гончара, 3.

Що потрібно зробити мешканцям?

Перед виходом із дому перекрийте крани перед газовими приладами. Щоб газопостачання можна було відновити якнайшвидше, просимо мешканців:

забезпечити доступ працівникам «Газмереж» до газопроводів і газових приладів у домоволодінні;
усунути виявлені технічні порушення;
перевірити, чи відповідають встановлені газові прилади проєкту газифікації;
мати акти перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.
Також нагадуємо про необхідність укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Якщо маєте запитання, телефонуйте до Контакт-центру Волинської філії «Газмережі»: 0 800 303 104. Просимо поставитися з розумінням. Дякуємо за співпрацю та дотримання правил безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, газопостачання, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
Нещодавно відсвяткував 74-річчя: помер депутат Луцької районної ради Леонід Смалько
Сьогодні, 19:40
Деякі лучани тимчасово залишаться без газу
Сьогодні, 19:31
У США хочуть виділити Україні 15 млрд доларів
Сьогодні, 18:23
На Волині вагітна жінка видурила гроші в пенсіонерки
Сьогодні, 17:17
Медіа
відео
1/8