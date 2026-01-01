Деякі лучани тимчасово залишаться без газу

В обласному центрі Волині в окремих містян тимчасово буде відсутнє газопостачання.Про це повідомляють у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».З 8:00 год 12 листопада до 17:00 13 листопада фахівці Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведуть ремонтні роботи на вул. Карпенка-Карого в місті Луцьку.Тимчасово припинять розподіл газу споживачам на вул. Карпенка-Карого, 7а (71 споживач) та газопостачання до дахової котельні на вул. Олеся Гончара, 3.Що потрібно зробити мешканцям?Перед виходом із дому перекрийте крани перед газовими приладами. Щоб газопостачання можна було відновити якнайшвидше, просимо мешканців:забезпечити доступ працівникам «Газмереж» до газопроводів і газових приладів у домоволодінні;усунути виявлені технічні порушення;перевірити, чи відповідають встановлені газові прилади проєкту газифікації;мати акти перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.Також нагадуємо про необхідність укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.Якщо маєте запитання, телефонуйте до Контакт-центру Волинської філії «Газмережі»: 0 800 303 104. Просимо поставитися з розумінням. Дякуємо за співпрацю та дотримання правил безпеки.