Деякі лучани тимчасово залишаться без газу
Сьогодні, 19:31
В обласному центрі Волині в окремих містян тимчасово буде відсутнє газопостачання.
Про це повідомляють у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».
З 8:00 год 12 листопада до 17:00 13 листопада фахівці Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведуть ремонтні роботи на вул. Карпенка-Карого в місті Луцьку.
Тимчасово припинять розподіл газу споживачам на вул. Карпенка-Карого, 7а (71 споживач) та газопостачання до дахової котельні на вул. Олеся Гончара, 3.
Що потрібно зробити мешканцям?
Перед виходом із дому перекрийте крани перед газовими приладами. Щоб газопостачання можна було відновити якнайшвидше, просимо мешканців:
забезпечити доступ працівникам «Газмереж» до газопроводів і газових приладів у домоволодінні;
усунути виявлені технічні порушення;
перевірити, чи відповідають встановлені газові прилади проєкту газифікації;
мати акти перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.
Також нагадуємо про необхідність укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Якщо маєте запитання, телефонуйте до Контакт-центру Волинської філії «Газмережі»: 0 800 303 104. Просимо поставитися з розумінням. Дякуємо за співпрацю та дотримання правил безпеки.
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Про це повідомляють у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».
З 8:00 год 12 листопада до 17:00 13 листопада фахівці Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведуть ремонтні роботи на вул. Карпенка-Карого в місті Луцьку.
Тимчасово припинять розподіл газу споживачам на вул. Карпенка-Карого, 7а (71 споживач) та газопостачання до дахової котельні на вул. Олеся Гончара, 3.
Що потрібно зробити мешканцям?
Перед виходом із дому перекрийте крани перед газовими приладами. Щоб газопостачання можна було відновити якнайшвидше, просимо мешканців:
забезпечити доступ працівникам «Газмереж» до газопроводів і газових приладів у домоволодінні;
усунути виявлені технічні порушення;
перевірити, чи відповідають встановлені газові прилади проєкту газифікації;
мати акти перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.
Також нагадуємо про необхідність укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Якщо маєте запитання, телефонуйте до Контакт-центру Волинської філії «Газмережі»: 0 800 303 104. Просимо поставитися з розумінням. Дякуємо за співпрацю та дотримання правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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