Нещодавно відсвяткував 74-річчя: помер депутат Луцької районної ради Леонід Смалько

У неділю, 8 листопада, пішов із життя депутат Луцької районної ради. Лише шість днів тому, 2 листопада, він відсвяткував у колі родини своє 74-річчя.Про смерть депутата повідомили на офіційній сторінці Луцької районної ради.Колеги згадують Леоніда Смалька як мудру, виважену людину, яка вміла знаходити вихід зі складних ситуацій та об'єднувати людей навколо добрих справ.«Леонід Петрович був людиною рідкісної мудрості, виваженості та внутрішньої гідності. Він умів слухати й чути, знаходити вихід із найскладніших ситуацій і об’єднувати людей навколо добрих справ», – йдеться у повідомленні райради.Про останні дні життя Леоніда Смалька та дату прощання повідомив його зять«Мій тесть. Смалько Леонід Петрович. 2 листопада відсвяткував з родиною свої 74 роки, а сьогодні його не стало. Невимовний біль. Ми мали чудові, близькі стосунки», – написав він.За словами Олександра Князєва, у понеділок, 9 листопада, о 19:00 у церкві «Спасіння» відбудеться траурне служіння.У вівторок, 10 листопада, об 11:00 у цій же церкві розпочнеться похоронне зібрання.