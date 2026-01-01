У Луцьку прощатимуться з письменником Йосипом Струцюком: дата та час

У Луцьку прощатимуться з письменником Йосипом Струцюком: дата та час
Прощання з відомим волинським письменником Йосипом Струцюком відбудеться 9 листопада у Луцьку. Чин поховання проведуть у храмі Святителя Феодосія на вулиці Володимирській, 70.

Про це повідомили рідні письменника у соцмережах.

9 листопада о 13:30 у храмі проведуть панахиду. Після цього відбудеться прощання з письменником на місцевому кладовищі при церкві.

Нагадаємо, Йосип Струцюк помер 8 листопада. Йому було 92 роки.

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Теги: Струцюк, прощання
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