У Луцьку прощатимуться з письменником Йосипом Струцюком: дата та час

Йосипом Струцюком відбудеться 9 листопада у Луцьку. Чин поховання проведуть у храмі Святителя Феодосія на вулиці Володимирській, 70.



Про це повідомили рідні письменника у соцмережах.



9 листопада о 13:30 у храмі проведуть панахиду. Після цього відбудеться прощання з письменником на місцевому кладовищі при церкві.



Нагадаємо, Йосип Струцюк помер 8 листопада. Йому було 92 роки.

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