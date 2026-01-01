На Волині вагітна жінка видурила гроші в пенсіонерки





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



Вікторія Т. діяла за змовою з іншою особою, щодо якої відкрили окреме провадження. Схема полягала в тому, щоб телефонувати випадковим людям старшого віку і виманювати гроші.



18 квітня жінка зателефонувала потерпілій та представилася її донькою. Вона заявила, що потрапила в ДТП та терміново потребує операції вартістю 12 тисяч доларів.



Повіривши співрозмовниці, пенсіонерка віддала водієві таксі 1400 доларів та 770 євро. За офіційним курсом на той момент загальна сума збитків становила 100 686 гривень. Гроші надалі потрапили до обвинуваченої.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.190 КК України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою.



На засіданні жінка повністю визнала вину. Мовляв, мала необхідність оплатити операцію доньці. Вона вперше притягується до криміналу, є вагітною, не відшкодувала збитки.



Суд призначив Вікторії Т. штраф у розмірі 51 тисячу гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штрафом відбулася вагітна жінка, яка разом зі спільником ошукала волинську пенсіонерку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини. Вікторія Т. діяла за змовою з іншою особою, щодо якої відкрили окреме провадження. Схема полягала в тому, щоб телефонувати випадковим людям старшого віку і виманювати гроші.18 квітня жінка зателефонувала потерпілій та представилася її донькою. Вона заявила, що потрапила в ДТП та терміново потребує операції вартістю 12 тисяч доларів.Повіривши співрозмовниці, пенсіонерка віддала водієві таксі 1400 доларів та 770 євро. За офіційним курсом на той момент загальна сума збитків становила 100 686 гривень. Гроші надалі потрапили до обвинуваченої.Дії кваліфікували за ч.2 ст.190 КК України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою.На засіданні жінка повністю визнала вину. Мовляв, мала необхідність оплатити операцію доньці. Вона вперше притягується до криміналу, є вагітною, не відшкодувала збитки.Суд призначив Вікторії Т. штраф у розмірі 51 тисячу гривень.

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