Юнак з окупованої Херсонщини оформив свій перший паспорт на Волині
Сьогодні, 14:49
До Любомльського відділу УДМС у Волинській області звернувся Дмитро, щоб уперше після досягнення 18-річного віку оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки.
Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.
Його життєва історія — про непростий шлях, вимушені рішення та силу почати все спочатку.
Дмитро прибув в Україну з тимчасовим посвідченням особи на повернення в Україну. За його плечима — багато років життя в окупації на території Херсонської області та нелегкий переїзд, який став початком нового етапу його долі.
Позаду залишилися дім, звичне життя та чимало пережитого. Попереду — нові можливості, плани й облаштування життя на Волині, яка відтепер стане для Дмитра новою домівкою.
У Любомльському відділі хлопцеві допомогли пройти необхідну процедуру документування та оформити його перший дорослий паспорт.
Для нас це не просто оформлення ID-картки. Це можливість людини отримати документ, який відкриває доступ до багатьох державних послуг, допомагає реалізовувати права та впевненіше будувати своє майбутнє.
Міграційна служба — це передусім люди. І за кожним оформленим документом може стояти ціла історія, сповнена випробувань, надії та віри в краще.
Бажаємо Дмитру якнайшвидше облаштуватися на Волині, знайти тут підтримку, спокій і відчуття дому. Нехай попереду буде більше світлих сторінок!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.
Його життєва історія — про непростий шлях, вимушені рішення та силу почати все спочатку.
Дмитро прибув в Україну з тимчасовим посвідченням особи на повернення в Україну. За його плечима — багато років життя в окупації на території Херсонської області та нелегкий переїзд, який став початком нового етапу його долі.
Позаду залишилися дім, звичне життя та чимало пережитого. Попереду — нові можливості, плани й облаштування життя на Волині, яка відтепер стане для Дмитра новою домівкою.
У Любомльському відділі хлопцеві допомогли пройти необхідну процедуру документування та оформити його перший дорослий паспорт.
Для нас це не просто оформлення ID-картки. Це можливість людини отримати документ, який відкриває доступ до багатьох державних послуг, допомагає реалізовувати права та впевненіше будувати своє майбутнє.
Міграційна служба — це передусім люди. І за кожним оформленим документом може стояти ціла історія, сповнена випробувань, надії та віри в краще.
Бажаємо Дмитру якнайшвидше облаштуватися на Волині, знайти тут підтримку, спокій і відчуття дому. Нехай попереду буде більше світлих сторінок!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відійшов у Вічність відомий волинський письменник Йосип Струцюк
Сьогодні, 15:27
Юнак з окупованої Херсонщини оформив свій перший паспорт на Волині
Сьогодні, 14:49
На Запорізькій АЕС – блекаут
Сьогодні, 13:47
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Юрія Галушки
Сьогодні, 13:05