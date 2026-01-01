Юнак з окупованої Херсонщини оформив свій перший паспорт на Волині

До Любомльського відділу УДМС у Волинській області звернувся Дмитро, щоб уперше після досягнення 18-річного віку оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.Його життєва історія — про непростий шлях, вимушені рішення та силу почати все спочатку.Дмитро прибув в Україну з тимчасовим посвідченням особи на повернення в Україну. За його плечима — багато років життя в окупації на території Херсонської області та нелегкий переїзд, який став початком нового етапу його долі.Позаду залишилися дім, звичне життя та чимало пережитого. Попереду — нові можливості, плани й облаштування життя на Волині, яка відтепер стане для Дмитра новою домівкою.У Любомльському відділі хлопцеві допомогли пройти необхідну процедуру документування та оформити його перший дорослий паспорт.Для нас це не просто оформлення ID-картки. Це можливість людини отримати документ, який відкриває доступ до багатьох державних послуг, допомагає реалізовувати права та впевненіше будувати своє майбутнє.Міграційна служба — це передусім люди. І за кожним оформленим документом може стояти ціла історія, сповнена випробувань, надії та віри в краще.Бажаємо Дмитру якнайшвидше облаштуватися на Волині, знайти тут підтримку, спокій і відчуття дому. Нехай попереду буде більше світлих сторінок!