На Запорізькій АЕС – блекаут

️️️️️️Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення. Від початку 2026 року це вже 16-й блекаут.Про це повідомляють у "Енергоатомі".8 листопада о 02:36 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ «Феросплавна-1», яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою. Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК «Енергоатом».