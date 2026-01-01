На Запорізькій АЕС – блекаут
Сьогодні, 13:47
️️️️️️Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення. Від початку 2026 року це вже 16-й блекаут.
Про це повідомляють у "Енергоатомі".
8 листопада о 02:36 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ «Феросплавна-1», яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою. Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.
Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.
Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.
Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК «Енергоатом».
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Про це повідомляють у "Енергоатомі".
8 листопада о 02:36 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ «Феросплавна-1», яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою. Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.
Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.
Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.
Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК «Енергоатом».
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