На Запорізькій АЕС – блекаут

На Запорізькій АЕС – блекаут
️️️️️️Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення. Від початку 2026 року це вже 16-й блекаут.

Про це повідомляють у "Енергоатомі".

8 листопада о 02:36 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ «Феросплавна-1», яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою. Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.

Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК «Енергоатом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, блекаут, війна, ЗАЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запорізькій АЕС – блекаут
Сьогодні, 13:47
Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Юрія Галушки
Сьогодні, 13:05
Українці можуть отримати 1000 гривень у «Дії»
Сьогодні, 12:24
Як зволожити суху шкіру обличчя в домашніх умовах
Сьогодні, 11:48
Росія атакувала агропідприємство у Луцьку: спалахнула пожежа. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Медіа
відео
1/8