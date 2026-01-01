Росія атакувала агропідприємство у Луцьку: спалахнула пожежа. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У ніч на неділю, 8 листопада, російські війська атакували Волинь ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитого дрона на території агропідприємства виникла пожежа.
Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації та Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
За словами т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, вночі ворог спрямував на область кілька реактивних безпілотників типу Shahed.
Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки одного зі збитих дронів впали на території агропідприємства у Луцьку. Це спричинило пожежу в офісному приміщенні.
У ДСНС уточнили, що ворожа атака призвела до займання будівлі цивільного підприємства в Луцьку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих і постраждалих немає.
Крім того, ще один російський безпілотник знищили сили тактичної авіації на території Камінь-Каширського району.
«Дякую силам протиповітряної оборони та пілотам тактичної авіації за ефективну роботу. Прошу волинян залишатися уважними до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних», — зазначив Роман Романюк.
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Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації та Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
За словами т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, вночі ворог спрямував на область кілька реактивних безпілотників типу Shahed.
Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки одного зі збитих дронів впали на території агропідприємства у Луцьку. Це спричинило пожежу в офісному приміщенні.
У ДСНС уточнили, що ворожа атака призвела до займання будівлі цивільного підприємства в Луцьку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих і постраждалих немає.
Крім того, ще один російський безпілотник знищили сили тактичної авіації на території Камінь-Каширського району.
«Дякую силам протиповітряної оборони та пілотам тактичної авіації за ефективну роботу. Прошу волинян залишатися уважними до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних», — зазначив Роман Романюк.
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