Росія атакувала агропідприємство у Луцьку: спалахнула пожежа. ФОТО

У ніч на неділю, 8 листопада, російські війська атакували Волинь ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитого дрона на території агропідприємства виникла пожежа.Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації та Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.За словами т.в.о. начальника Волинської ОВА, вночі ворог спрямував на область кілька реактивних безпілотників типу Shahed.Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки одного зі збитих дронів впали на території агропідприємства у Луцьку. Це спричинило пожежу в офісному приміщенні.У ДСНС уточнили, що ворожа атака призвела до займання будівлі цивільного підприємства в Луцьку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих і постраждалих немає.Крім того, ще один російський безпілотник знищили сили тактичної авіації на території Камінь-Каширського району.«Дякую силам протиповітряної оборони та пілотам тактичної авіації за ефективну роботу. Прошу волинян залишатися уважними до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних», — зазначив Роман Романюк.