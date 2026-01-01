На Волині у річці побачили тіло 56-річного чоловіка
Сьогодні, 10:18
На Ратнівщині місцеві рятувальники дістали з річки тіло чоловіка.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Увечері, 7 листопада, чергова варта рятувальників з селища Ратне виїхали до села Якушів Ковельського району, де в річці Вижівка виявили тіло чоловіка.
О 23:32 співробітники ДСНС вилучили тіло з води. Обставини загибелі 56-річного місцевого жителя з'ясовують.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Увечері, 7 листопада, чергова варта рятувальників з селища Ратне виїхали до села Якушів Ковельського району, де в річці Вижівка виявили тіло чоловіка.
О 23:32 співробітники ДСНС вилучили тіло з води. Обставини загибелі 56-річного місцевого жителя з'ясовують.
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