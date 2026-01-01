На Волині у річці побачили тіло 56-річного чоловіка





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



Увечері, 7 листопада, чергова варта рятувальників з селища Ратне виїхали до села Якушів Ковельського району, де в річці Вижівка виявили тіло чоловіка.



О 23:32 співробітники ДСНС вилучили тіло з води. Обставини загибелі 56-річного місцевого жителя з'ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині місцеві рятувальники дістали з річки тіло чоловіка.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Увечері, 7 листопада, чергова варта рятувальників з селища Ратне виїхали до села Якушів Ковельського району, де в річці Вижівка виявили тіло чоловіка.О 23:32 співробітники ДСНС вилучили тіло з води. Обставини загибелі 56-річного місцевого жителя з'ясовують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію