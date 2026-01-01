За добу українські воїни знищили 2 290 окупантів, 44 артсистеми, 14 ББМ та іншу техніку

За добу українські воїни знищили 2 290 окупантів, 44 артсистеми, 14 ББМ та іншу техніку
Військовослужбовці Сил оборони України щоденно завдають втрата російським окупантам у живій силі та військовій техніці. Протягом минулої доби українські воїни зуміли ліквідувати понад 2000 окупантів і знищити суттєву кількість техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 року
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Особовий склад:
* близько 1 606 400 (+2 290) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 458 (+2)
* Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)
* Артилерійські системи: 52 044 (+44)
* РСЗВ: 2 257
* Засоби ППО: 1 751 (+4)
* Літаки: 452
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)
* Крилаті ракети: 5 196 (+4)
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 35
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)
* Спеціальна техніка: 4 888 (+7)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.
Долучайтеся до Сил оборони України, щоб захистити свою родину та разом наближати справедливий і тривалий мир.

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Теги: війна, ситуація на фронті, втрати окупантів
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