За добу українські воїни знищили 2 290 окупантів, 44 артсистеми, 14 ББМ та іншу техніку

Військовослужбовці Сил оборони України щоденно завдають втрата російським окупантам у живій силі та військовій техніці. Протягом минулої доби українські воїни зуміли ліквідувати понад 2000 окупантів і знищити суттєву кількість техніки.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 рокуEnglish in the comments ↓Особовий склад:* близько 1 606 400 (+2 290) осібОзброєння та військова техніка:* Танки: 12 458 (+2)* Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)* Артилерійські системи: 52 044 (+44)* РСЗВ: 2 257* Засоби ППО: 1 751 (+4)* Літаки: 452* Гелікоптери: 356Безпілотні системи та ракети:* Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)* Крилаті ракети: 5 196 (+4)Морська техніка:* Кораблі та катери: 35* Підводні човни: 2Техніка забезпечення:* Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)* Спеціальна техніка: 4 888 (+7)У дужках зазначено втрати за минулу добу.Дані уточнюються.Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.Долучайтеся до Сил оборони України, щоб захистити свою родину та разом наближати справедливий і тривалий мир.