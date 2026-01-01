Курс валют на 8 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 8 листопада. Долар втратив 9 коп. Водночас євро зменшився аж на 20 коп., а польський злотий - 2 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,44 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,04 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,62 (-2 коп.)
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Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,44 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,04 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,62 (-2 коп.)
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