Курс валют на 8 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,44 (-9 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,04 (-20 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,62 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 8 листопада. Долар втратив 9 коп. Водночас євро зменшився аж на 20 коп., а польський злотий - 2 коп.Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,44 (-9 коп.)Курс євро1 євро — 51,04 (-20 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,62 (-2 коп.)

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