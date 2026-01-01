8 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає актор обласного музично-драматичного театру, військовий(на фото), журналістката ексдепутат Волинської обласної радиЗа православним календарем 8 листопада святкують Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.Також 8 листопада - Міжнародний день КВН. У 1961-му році в надрах бурхливого студентського життя виникла ініціатива створити справжній Клуб найбільших і найвизначніших верств нашого суспільства - студентів. Вже в тому році, 8-го листопада на екранах Радянського Союзу в чорно-білому форматі вийшла в ефір перша телевізійна гра нового Клубу Веселих та Кмітливих.