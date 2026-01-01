8 листопада на Волині: гортаючи календар

8 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає актор обласного музично-драматичного театру, військовий Дмитро Мельничук (на фото), журналістка Жанна Білоцька та ексдепутат Волинської обласної ради Костянтин Зінкевич.

За православним календарем 8 листопада святкують Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

Також 8 листопада - Міжнародний день КВН. У 1961-му році в надрах бурхливого студентського життя виникла ініціатива створити справжній Клуб найбільших і найвизначніших верств нашого суспільства - студентів. Вже в тому році, 8-го листопада на екранах Радянського Союзу в чорно-білому форматі вийшла в ефір перша телевізійна гра нового Клубу Веселих та Кмітливих.

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Теги: день народження, свята, іменини
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