8 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає актор обласного музично-драматичного театру, військовий Дмитро Мельничук (на фото), журналістка Жанна Білоцька та ексдепутат Волинської обласної ради Костянтин Зінкевич.
За православним календарем 8 листопада святкують Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Також 8 листопада - Міжнародний день КВН. У 1961-му році в надрах бурхливого студентського життя виникла ініціатива створити справжній Клуб найбільших і найвизначніших верств нашого суспільства - студентів. Вже в тому році, 8-го листопада на екранах Радянського Союзу в чорно-білому форматі вийшла в ефір перша телевізійна гра нового Клубу Веселих та Кмітливих.
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За православним календарем 8 листопада святкують Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Також 8 листопада - Міжнародний день КВН. У 1961-му році в надрах бурхливого студентського життя виникла ініціатива створити справжній Клуб найбільших і найвизначніших верств нашого суспільства - студентів. Вже в тому році, 8-го листопада на екранах Радянського Союзу в чорно-білому форматі вийшла в ефір перша телевізійна гра нового Клубу Веселих та Кмітливих.
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