У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені
07 листопада, 23:19
7 листопада у центрі польського Кракова сталася стрілянина. Згідно з останніми даними, загинули 5 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.
Речник Державної пожежної служби повідомив ЗМІ, що вогонь відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.
Він також підтвердив, що в результаті інциденту є загиблі та поранені.
На Ринковій площі Кракова працювали команди швидкої медичної допомоги.
Окрім того, у місті триває поліцейська операція.
"Відразу після отримання інформації про те, що на ринковій площі було здійснено постріли, на місце події було направлено всі наявні поліцейські патрулі", – повідомив Onet черговий поліцейський Кракова.
У Головному управлінні поліції Кракова повідомили про затримання підозрюваного у стрілянині. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. Водночас, за даними журналістів, серед випадкових перехожих є 10 постраждалих.
За попередньою інформацією, водій автомобіля заїхав на головну площу міста та почав стріляти. На вітринах місцевих магазинів, зокрема, помітні сліди від куль.
Речник Малопольської державної пожежної служби Губерт Цеплий в ефірі Polsat News заявив, що внаслідок стрілянини загинули 5 людей.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.
Речник Державної пожежної служби повідомив ЗМІ, що вогонь відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.
Він також підтвердив, що в результаті інциденту є загиблі та поранені.
На Ринковій площі Кракова працювали команди швидкої медичної допомоги.
Окрім того, у місті триває поліцейська операція.
"Відразу після отримання інформації про те, що на ринковій площі було здійснено постріли, на місце події було направлено всі наявні поліцейські патрулі", – повідомив Onet черговий поліцейський Кракова.
У Головному управлінні поліції Кракова повідомили про затримання підозрюваного у стрілянині. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. Водночас, за даними журналістів, серед випадкових перехожих є 10 постраждалих.
За попередньою інформацією, водій автомобіля заїхав на головну площу міста та почав стріляти. На вітринах місцевих магазинів, зокрема, помітні сліди від куль.
Речник Малопольської державної пожежної служби Губерт Цеплий в ефірі Polsat News заявив, що внаслідок стрілянини загинули 5 людей.
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