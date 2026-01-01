У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені





Про це повідомляє



За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.



Речник Державної пожежної служби повідомив ЗМІ, що вогонь відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.

Він також підтвердив, що в результаті інциденту є загиблі та поранені.



На Ринковій площі Кракова працювали команди швидкої медичної допомоги.



Окрім того, у місті триває поліцейська операція.



"Відразу після отримання інформації про те, що на ринковій площі було здійснено постріли, на місце події було направлено всі наявні поліцейські патрулі", – повідомив Onet черговий поліцейський Кракова.



У Головному управлінні поліції Кракова повідомили про затримання підозрюваного у стрілянині. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. Водночас, за даними журналістів, серед випадкових перехожих є 10 постраждалих.



За попередньою інформацією, водій автомобіля заїхав на головну площу міста та почав стріляти. На вітринах місцевих магазинів, зокрема, помітні сліди від куль.



Речник Малопольської державної пожежної служби Губерт Цеплий в ефірі Polsat News заявив, що внаслідок стрілянини загинули 5 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 листопада у центрі польського Кракова сталася стрілянина. Згідно з останніми даними, загинули 5 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.Речник Державної пожежної служби повідомив ЗМІ, що вогонь відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.Він також підтвердив, що в результаті інциденту є загиблі та поранені.На Ринковій площі Кракова працювали команди швидкої медичної допомоги.Окрім того, у місті триває поліцейська операція."Відразу після отримання інформації про те, що на ринковій площі було здійснено постріли, на місце події було направлено всі наявні поліцейські патрулі", – повідомив Onet черговий поліцейський Кракова.У Головному управлінні поліції Кракова повідомили про затримання підозрюваного у стрілянині. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. Водночас, за даними журналістів, серед випадкових перехожих є 10 постраждалих.За попередньою інформацією, водій автомобіля заїхав на головну площу міста та почав стріляти. На вітринах місцевих магазинів, зокрема, помітні сліди від куль.Речник Малопольської державної пожежної службив ефірі Polsat News заявив, що внаслідок стрілянини загинули 5 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію