Літр пива о 8 ранку: у Луцьку дівчина отримала алкогольне отруєння та суд





У постанові вказується, що 1 серпня близько 8 години ранку дівчина вживала алкогольні напої, зокрема випила літр пива. Внаслідок цього вона сп’яніла і перебувала у такому стані в громадському місці. Працівники швидкої доставили підлітку до медичного закладу з гострим алкогольним отруєнням, пишуть



На неповнолітню склали протокол за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних або слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п’яному стані).



У судове засідання дівчина не з’явилася і причини неявки не повідомила.



Дослідивши всі докази та врахувавши, що порушниця не досягла 18-річного віку, суддя застосував до неї захід впливу у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку суд, визнавши неповнолітню винною у перебуванні в громадському місці у п’яному стані, обмежився попередженням.У постанові вказується, що 1 серпня близько 8 години ранку дівчина вживала алкогольні напої, зокрема випила літр пива. Внаслідок цього вона сп’яніла і перебувала у такому стані в громадському місці. Працівники швидкої доставили підлітку до медичного закладу з гострим алкогольним отруєнням, пишуть "Волинські новини" На неповнолітню склали протокол за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних або слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п’яному стані).У судове засідання дівчина не з’явилася і причини неявки не повідомила.Дослідивши всі докази та врахувавши, що порушниця не досягла 18-річного віку, суддя застосував до неї захід впливу у виді попередження.

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