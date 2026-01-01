Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тишика
08 листопада, 09:45
Страшна звістка, яка зруйнувала всі надії, надійшла у Ковельську громаду. Підтвердили загибель ще одного воїна-краянина.
ПРо це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Схиляємо голови в скорботі за полеглим Захисником України, сержантом Василем Васильовичем Тишиком (27.04.1978 р.н.). 19 місяців тому він зник безвісти за особливих обставин при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Вірний військовій присязі та Українському народові, командир відділення взводу морської піхоти батальйону морської піхоти військової частини А0216 загинув 11 квітня 2025 року", - йдеться у дописі міського голови.
Прощання з ковельчанином Василем Тишиком відбудеться в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у неділю, 8 листопада. Початок служби о 14.00 год.
Останнім місцем спочинку Захисника стане Алея Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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ПРо це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Схиляємо голови в скорботі за полеглим Захисником України, сержантом Василем Васильовичем Тишиком (27.04.1978 р.н.). 19 місяців тому він зник безвісти за особливих обставин при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Вірний військовій присязі та Українському народові, командир відділення взводу морської піхоти батальйону морської піхоти військової частини А0216 загинув 11 квітня 2025 року", - йдеться у дописі міського голови.
Прощання з ковельчанином Василем Тишиком відбудеться в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у неділю, 8 листопада. Початок служби о 14.00 год.
Останнім місцем спочинку Захисника стане Алея Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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