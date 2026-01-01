Українці можуть отримати 1000 гривень у «Дії»





Про це повідомляє



Кошти можна витратити на паперові, електронні або аудіокнижки у книгарнях, які беруть участь у програмі. Подати заявку на виплату можна протягом року після досягнення 18-річчя.



У "Дії" закликають скористатися програмою, щоб не лише поповнити власну бібліотеку, а й підтримати українських видавців. Через російські обстріли видавництва втрачають обладнання, а книгарні - приміщення, тому купівля книжок допомагає їм продовжувати роботу.



Як отримати гроші за програмою "єКнига"

Щоб оформити виплату, потрібно виконати кілька кроків:



відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Сервіси" та вибрати послугу "єКнига";

оформити "Дія.Картку" в одному з банків-партнерів і відкрити спеціальний рахунок;

подати заявку, вибрати рахунок для виплати та дочекатися зарахування коштів;

після схвалення заявки 998,40 гривні надійдуть на спеціальний рахунок.

На що можна витратити виплату

Гроші за програмою дозволено використовувати лише для придбання книжок. Купити їх можна онлайн або офлайн у книгарнях - учасницях програми.



На витрачання коштів відводиться три місяці від дня їх зарахування на рахунок. За цей час можна придбати паперові, електронні або аудіокнижки.



Як відомо, у 2027 році програму "Національний кешбек" можуть суттєво змінити, спрямувавши виплати на окремі категорії товарів, де є значна конкуренція з імпортом. Також розглядають скорочення бюджету програми у 2,5 раза, що дозволить заощаджувати до 4 млрд гривень на рік.



Також ми розповідали, що восени 2026 року в Україні змінили порядок отримання дитячих державних виплат. Допомогу за програмами "єЯсла", виплати до досягнення дитиною одного року, "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" тепер перераховують на спеціальний рахунок Дія.Картки "Турбота для дитини", який батькам потрібно відкрити заздалегідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, яким виповнилося 18 років, можуть отримати 998,40 гривні на придбання книжок українською мовою. Для цього потрібно скористатися державною програмою "єКнига" в застосунку "Дія".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".Кошти можна витратити на паперові, електронні або аудіокнижки у книгарнях, які беруть участь у програмі. Подати заявку на виплату можна протягом року після досягнення 18-річчя.У "Дії" закликають скористатися програмою, щоб не лише поповнити власну бібліотеку, а й підтримати українських видавців. Через російські обстріли видавництва втрачають обладнання, а книгарні - приміщення, тому купівля книжок допомагає їм продовжувати роботу.Щоб оформити виплату, потрібно виконати кілька кроків:відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Сервіси" та вибрати послугу "єКнига";оформити "Дія.Картку" в одному з банків-партнерів і відкрити спеціальний рахунок;подати заявку, вибрати рахунок для виплати та дочекатися зарахування коштів;після схвалення заявки 998,40 гривні надійдуть на спеціальний рахунок.На що можна витратити виплатуГроші за програмою дозволено використовувати лише для придбання книжок. Купити їх можна онлайн або офлайн у книгарнях - учасницях програми.На витрачання коштів відводиться три місяці від дня їх зарахування на рахунок. За цей час можна придбати паперові, електронні або аудіокнижки.Як відомо, у 2027 році програму "Національний кешбек" можуть суттєво змінити, спрямувавши виплати на окремі категорії товарів, де є значна конкуренція з імпортом. Також розглядають скорочення бюджету програми у 2,5 раза, що дозволить заощаджувати до 4 млрд гривень на рік.Також ми розповідали, що восени 2026 року в Україні змінили порядок отримання дитячих державних виплат. Допомогу за програмами "єЯсла", виплати до досягнення дитиною одного року, "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" тепер перераховують на спеціальний рахунок Дія.Картки "Турбота для дитини", який батькам потрібно відкрити заздалегідь.

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