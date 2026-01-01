Відійшов у Вічність відомий волинський письменник Йосип Струцюк
Сьогодні, 15:27
Перестало битися серце українського письменника-шістдесятника, Заслуженого діяча мистецтв України, Почесного громадянина Луцька Йосипа Струцюка.
Про це повідомила волинська письменниця Ніна Горик.
"Здавалося, козацька вдача, сильний характер та творча енергійність ЙОСИПА ГЕОРГІЙОВИЧА СТРУЦЮКА переможуть і вік, і важкі життєві обставини, і війну.На жаль, ні... Сьогодні вносі серце відомого волинського письменника перестало битися. Його багатогранна творчість відома в Україні. Він мав багато друзів далеко за межами Волині. До останку був вірним сином своєї Холмської землі - тема трагічного вигнання з рідних Стрільців, з рідних прабатьківських земель стала однією з основних у його прозі", - йдеться у дописі.
Прощання з письменником відбудеться 9 листопада, у Свято-Феодосіївській церкві в Луцьку ( вул. Володимирська, 70).
Про годину прощання і похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного митця та всій літературній спільноті Волині та України.
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Про це повідомила волинська письменниця Ніна Горик.
"Здавалося, козацька вдача, сильний характер та творча енергійність ЙОСИПА ГЕОРГІЙОВИЧА СТРУЦЮКА переможуть і вік, і важкі життєві обставини, і війну.На жаль, ні... Сьогодні вносі серце відомого волинського письменника перестало битися. Його багатогранна творчість відома в Україні. Він мав багато друзів далеко за межами Волині. До останку був вірним сином своєї Холмської землі - тема трагічного вигнання з рідних Стрільців, з рідних прабатьківських земель стала однією з основних у його прозі", - йдеться у дописі.
Прощання з письменником відбудеться 9 листопада, у Свято-Феодосіївській церкві в Луцьку ( вул. Володимирська, 70).
Про годину прощання і похорону буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного митця та всій літературній спільноті Волині та України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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