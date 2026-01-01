Відійшов у Вічність відомий волинський письменник Йосип Струцюк

Перестало битися серце українського письменника-шістдесятника, Заслуженого діяча мистецтв України, Почесного громадянина ЛуцькаПро це повідомила волинська письменниця Ніна Горик."Здавалося, козацька вдача, сильний характер та творча енергійністьпереможуть і вік, і важкі життєві обставини, і війну.На жаль, ні... Сьогодні вносі серце відомого волинського письменника перестало битися. Його багатогранна творчість відома в Україні. Він мав багато друзів далеко за межами Волині. До останку був вірним сином своєї Холмської землі - тема трагічного вигнання з рідних Стрільців, з рідних прабатьківських земель стала однією з основних у його прозі", - йдеться у дописі.Прощання з письменником відбудеться 9 листопада, у Свято-Феодосіївській церкві в Луцьку ( вул. Володимирська, 70).Про годину прощання і похорону буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного митця та всій літературній спільноті Волині та України.