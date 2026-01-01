Ветерани війни з Волині у складі збірної України з футболу поїдуть до Лондона

В Україні створено першу національну збірну ветеранів війни з футболу Національна збірна ветеранів війни з футболу. До складу команди увійшли представники Волинської області.Про це повідомили в Асоціації футболу УБД Волинської області.Це важливий крок у розвитку ветеранського спорту, який об’єднує тих, хто став на захист нашої держави, і сьогодні продовжує демонструвати незламність, силу духу та командний характер на футбольному полі.До складу національної збірної увійшли представники різних регіонів України, зокрема й представники Волині.Волинську область у складі збірної представлятимуть троє наших земляків:Уже 3 грудня українська збірна вирушить до Лондона, де візьме участь у міжнародному товариському турнірі «Разом у майбутнє» (Forward Together Cup). Матчі планують провести на базі футбольного клубу «Брентфорд». Серед учасників будуть команди представників НАТО, британських військових, українських військовослужбовців та діаспори."Це буде перший міжнародний виїзд новоствореної збірної. Наразі організатори шукають партнерів і фінансову підтримку для поїздки.Для Асоціації футболу УБД Волинської області це особлива гордість — бачити представників нашого краю серед тих, хто формуватиме історію українського ветеранського футболу на національному рівні.Національна збірна — це не лише футбол. Це символ єдності, побратимства, взаємної підтримки та незламності українських захисників. Бажаємо нашим представникам і всій команді гідно представляти Україну, нових перемог та яскравих досягнень", - йдеться у дописі.