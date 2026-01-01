Волинянин втратив понад 1,3 мільйона гривень, бо хотів підключити 5G

Поліцейські застерігають громадян від нової шахрайської схеми, пов’язаної з нібито підключенням мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G). На гачок шахраїв потрапив і довірливий волинянин.Про це повідомили у ГУНП України у Волинській області.Зловмисники телефонують громадянам, представляються працівниками одного з операторів мобільного зв’язку та пропонують підключити послугу 5G. Для цього надсилають у месенджер спеціальне посилання, за яким нібито необхідно перейти для активації послуги.Насправді ж це фішингове посилання. Після переходу за ним шахраї отримують можливість отримати віддалений доступ до пристрою потерпілого, а відтак - заволодіти його персональними даними та коштами на банківських рахунках.Так, лише цього тижня внаслідок такої шахрайської схеми волинянин втратив понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.Поліція закликає громадян бути обачними та дотримуватися правил фінансової безпеки:Не переходьте за посиланнями, які надсилають невідомі особи, навіть якщо вони представляються працівниками мобільного оператора.Не встановлюйте за вказівками сторонніх осіб жодних програм чи застосунків для нібито активації послуг або дистанційної допомоги.Не повідомляйте стороннім особам SMS-коди, паролі, PIN-коди, CVV-коди та інші конфіденційні банківські дані.Якщо вам телефонують із пропозицією підключити нову послугу, припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер свого мобільного оператора, щоб перевірити інформацію.У разі підозри на шахрайство негайно зверніться до банку для блокування рахунків і платіжних карток, а також повідомте про подію поліцію за номером 102.Пам’ятайте: справжні працівники мобільних операторів не повинні вимагати від вас конфіденційні банківські дані чи коди підтвердження. Не дозволяйте шахраям отримати доступ до вашого телефону та заощаджень.