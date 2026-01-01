Курс валют на 9 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 9 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 листопада. Долар втратив 12 коп. Водночас євро зменшився аж на 40 коп., а польський злотий - на 10 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 45,32 (-12 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,64 (-40 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 (-10 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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