Курс валют на 9 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 листопада. Долар втратив 12 коп. Водночас євро зменшився аж на 40 коп., а польський злотий - на 10 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,32 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,64 (-40 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 (-10 коп.)
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Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,32 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,64 (-40 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 (-10 коп.)
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