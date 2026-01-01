На Волині чоловіка через 21 рік після визнання непридатним знову взяли на військовий облік: що вирішив суд
Сьогодні, 14:02
На Волині чоловік, якого ще у 2005 році військово-лікарська комісія визнала непридатним до служби в мирний час, через 21 рік знову опинився на військовому обліку. Він намагався оскаржити дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), однак суд став на бік відповідача.
Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 10 листопада 2026 року.
Як встановив суд, 4 січня 2005 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби в мирний час. У військово-облікових документах з'явилися відповідні відмітки про зняття та виключення з обліку.
На той момент чоловікові було 17 років. За словами його представника, він також мав інвалідність із дитинства.
Однак 9 березня 2026 року ТЦК повторно взяв його на військовий облік як військовозобов'язаного.
Про це чоловік дізнався 20 червня, коли побачив відповідну інформацію в застосунку «Резерв+».
Наступного дня він звернувся до ТЦК із заявою про виправлення даних, однак, за його словами, відповіді не отримав. Згодом через адвокатський запит йому повідомили причини повторного взяття на облік, проте копій документів, на підставі яких змінили його статус, не надали.
Чоловік звернувся до суду, вимагаючи визнати дії ТЦК протиправними та зобов'язати внести до реєстру відомості про його виключення з військового обліку.
У ТЦК пояснили, що у 2005 році позивач проходив медичний огляд за правилами, які застосовувалися до призовників. Натомість для визначення придатності військовозобов'язаних до служби під час мобілізації передбачався інший порядок медичного огляду.
Крім того, представники ТЦК стверджували, що рішення про непридатність чоловіка не було затверджене штатною військово-лікарською комісією.
Дослідивши матеріали справи, суд звернув увагу на різницю між зняттям та виключенням із військового обліку.
Зокрема, громадяни, яких зняли з обліку, можуть залишатися військовозобов'язаними. Натомість виключення з військового обліку означає втрату такого статусу.
Суд встановив, що у 2005 році чоловіка визнали непридатним до військової служби саме в мирний час. Водночас документів, які б підтверджували його непридатність до служби у воєнний час та наявність законних підстав для виключення з обліку, у матеріалах справи не було.
Також позивач не надав доказів проходження повторної ВЛК для визначення придатності до військової служби у воєнний час.
У результаті Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що підстав для визнання дій ТЦК протиправними немає.
10 листопада суд відмовив чоловікові в задоволенні позову.
Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів із дня складення повного судового рішення.
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Про це йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду від 10 листопада 2026 року.
Як встановив суд, 4 січня 2005 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби в мирний час. У військово-облікових документах з'явилися відповідні відмітки про зняття та виключення з обліку.
На той момент чоловікові було 17 років. За словами його представника, він також мав інвалідність із дитинства.
Через 21 рік знову опинився на військовому обліку
Однак 9 березня 2026 року ТЦК повторно взяв його на військовий облік як військовозобов'язаного.
Про це чоловік дізнався 20 червня, коли побачив відповідну інформацію в застосунку «Резерв+».
Наступного дня він звернувся до ТЦК із заявою про виправлення даних, однак, за його словами, відповіді не отримав. Згодом через адвокатський запит йому повідомили причини повторного взяття на облік, проте копій документів, на підставі яких змінили його статус, не надали.
Чоловік звернувся до суду, вимагаючи визнати дії ТЦК протиправними та зобов'язати внести до реєстру відомості про його виключення з військового обліку.
У ТЦК пояснили, що у 2005 році позивач проходив медичний огляд за правилами, які застосовувалися до призовників. Натомість для визначення придатності військовозобов'язаних до служби під час мобілізації передбачався інший порядок медичного огляду.
Крім того, представники ТЦК стверджували, що рішення про непридатність чоловіка не було затверджене штатною військово-лікарською комісією.
Cуд став на бік ТЦК
Дослідивши матеріали справи, суд звернув увагу на різницю між зняттям та виключенням із військового обліку.
Зокрема, громадяни, яких зняли з обліку, можуть залишатися військовозобов'язаними. Натомість виключення з військового обліку означає втрату такого статусу.
Суд встановив, що у 2005 році чоловіка визнали непридатним до військової служби саме в мирний час. Водночас документів, які б підтверджували його непридатність до служби у воєнний час та наявність законних підстав для виключення з обліку, у матеріалах справи не було.
Також позивач не надав доказів проходження повторної ВЛК для визначення придатності до військової служби у воєнний час.
У результаті Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що підстав для визнання дій ТЦК протиправними немає.
10 листопада суд відмовив чоловікові в задоволенні позову.
Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів із дня складення повного судового рішення.
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