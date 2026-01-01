Шість років тюрми отримав 19-річний водій, який на смерть збив школяра на Соборності у Луцьку

Шість років тюрми отримав 19-річний водій, який на смерть збив школяра на Соборності у Луцьку
Сьогодні, 13 листопада, суд виніс рішення 19-річному водію, який у Луцьку на проспекті Соборності на смерть збив 14-річного школяра.

Про це пише ВСН.

Винуватець смертельної аварії отримав шість років в'язниці, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, трагедія трапилась 31 липня в Луцьку на проспекті Соборності близько 22.45 години.

Водій Ауді А7, 2007 року народження, житель Камінь-Каширського району, студент місцевого ВНЗ, рухаючись на червоний сигнал світлофора з перевищенням швидкості, допустив наїзд на пішохода.

Олександр Шокур, якому 4 серпня мало виповнитись 15 років, на жаль, помер на місці. Він переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.

Слідчі затримали керманича в порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 286 КК України.

3 серпня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, як і клопотали слідчі поліції та прокуратура.

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП Максим Авдимирець у коментарі для медіа повідомив, що водій рухався з явним перевищенням швидкості, наразі тривають призначені експертизи, за результатами яких буде визначено швидкість авто на всіх етапах до місця наїзду на пішохода.

Також стало відомо, що керманич раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом без посвідчення водія і не належно зареєстрованим автомобілем.

На Соборності, де під колесами авто загинув 14-річний лучанин, встановили дві камери автофіксації порушень ПДР.


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Теги: Луцьк, Соборності, аварія
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