Понад два роки воїн вважався зниклим безвісти: у Луцьку попрощаються з Богданом Лихачем

Понад два роки воїн вважався зниклим безвісти: у Луцьку попрощаються з Богданом Лихачем
У суботу, 14 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу Богдана Лихача, який загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Понад два роки воїн вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

О 10:10 траурний кортеж із тілом захисника Богдана Лихача вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Соборності, 32а.

Об 11:00 у храмі Всіх Святих Землі Волинської відбудеться чин похорону.

Поховають захисника на кладовищі в селі Прилуцьке.

"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести воїна в останню дорогу", - наголошують у міській раді.

Довідково: Лихач Богдан Валерійович народився 19 квітня 1987 року в Луцьку. Понад два роки вважався зниклим безвісти. Загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Веселе Курської області.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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