Понад два роки воїн вважався зниклим безвісти: у Луцьку попрощаються з Богданом Лихачем





Про це



О 10:10 траурний кортеж із тілом захисника Богдана Лихача вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Соборності, 32а.



Об 11:00 у храмі Всіх Святих Землі Волинської відбудеться чин похорону.



Поховають захисника на кладовищі в селі Прилуцьке.



"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести воїна в останню дорогу", - наголошують у міській раді.



Довідково: Лихач Богдан Валерійович народився 19 квітня 1987 року в Луцьку. Понад два роки вважався зниклим безвісти. Загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Веселе Курської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 14 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу Богдана Лихача, який загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Понад два роки воїн вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Луцькій міській раді.О 10:10 траурний кортеж із тілом захисника Богдана Лихача вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Соборності, 32а.Об 11:00 у храмі Всіх Святих Землі Волинської відбудеться чин похорону.Поховають захисника на кладовищі в селі Прилуцьке."Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести воїна в останню дорогу", - наголошують у міській раді.Лихач Богдан Валерійович народився 19 квітня 1987 року в Луцьку. Понад два роки вважався зниклим безвісти. Загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Веселе Курської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію