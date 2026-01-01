Вночі головною ціллю Росії були високовольтні підстанції, - Корецький

У ніч на 14 листопада Росія вчергове атакувала енергетику, і головною ціллю ворога були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях.Як розповів премʼєр-міністр, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям.У Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики. На Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал,, у багатьох регіонах – житлові будинки.В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі – 17-річний хлопець. Щонайменше 22 людини поранені.У ніч на 13 листопада російська армія випустила по території України 117 дронів різних типів. ППО знешкодила 80 із них. Зафіксовано влучання у 24 місцях.