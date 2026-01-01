Пішов із життя Герой України В’ячеслав Брюховецький

В’ячеслав Брюховецький — Герой України, видатний літературознавець, педагог і громадський діяч. Він був одним із засновників Народного Руху України, ініціатором відродження Києво-Могилянської академії та її першим президентом.



Про це повідомили в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», пише



«В’ячеслав Степанович належав до тих людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги. У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію», — йдеться в дописі.



Там наголосили, що завдяки праці, далекоглядності та ідеям В’ячеслава Брюховецького університет став одним із найуспішніших освітніх проєктів і символів незалежної України.



Він поєднав традиції історичної Академії із сучасними західними освітніми підходами. Відроджена Могилянка відмовилася від радянської спадщини та стала одним із перших інноваційних, повністю українськомовних університетів, відомих принципами доброчесності, патріотизму й сильною академічною спільнотою.



Саме в Києво-Могилянській академії запровадили перші магістерські програми у 1996 році, а згодом у 2008 році відкрили Докторську школу для підготовки докторів філософії.



Університет також розвинув студентське самоврядування, культуру взаємоповаги, академічної свободи та критичного мислення. Академія брала активну участь у Помаранчевій революції та Революції гідності, а також відстоювала університетську автономію в Консорціумі з університетської автономії.



«Але чи не найважливішим здобутком В’ячеслава Брюховецького стали люди — покоління могилянців, які беруть відповідальність за свою країну. Сьогодні вони працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі та громадському секторі, а також захищають Україну на фронті», — додали в закладі освіти.



У Києво-Могилянській академії зазначили, що смерть В’ячеслава Брюховецького є великою втратою для університетської спільноти та всієї України. Водночас його спадщина продовжує жити у відродженій ним Академії, людях, яких він об’єднав, та цінностях, які заклав у розвиток університету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 листопада 2026 року помер— Герой України, видатний літературознавець, педагог і громадський діяч. Він був одним із засновників Народного Руху України, ініціатором відродження Києво-Могилянської академії та її першим президентом.Про це повідомили в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», пише Громадське «В’ячеслав Степанович належав до тих людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги. У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію», — йдеться в дописі.Там наголосили, що завдяки праці, далекоглядності та ідеям В’ячеслава Брюховецького університет став одним із найуспішніших освітніх проєктів і символів незалежної України.Він поєднав традиції історичної Академії із сучасними західними освітніми підходами. Відроджена Могилянка відмовилася від радянської спадщини та стала одним із перших інноваційних, повністю українськомовних університетів, відомих принципами доброчесності, патріотизму й сильною академічною спільнотою.Саме в Києво-Могилянській академії запровадили перші магістерські програми у 1996 році, а згодом у 2008 році відкрили Докторську школу для підготовки докторів філософії.Університет також розвинув студентське самоврядування, культуру взаємоповаги, академічної свободи та критичного мислення. Академія брала активну участь у Помаранчевій революції та Революції гідності, а також відстоювала університетську автономію в Консорціумі з університетської автономії.«Але чи не найважливішим здобутком В’ячеслава Брюховецького стали люди — покоління могилянців, які беруть відповідальність за свою країну. Сьогодні вони працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі та громадському секторі, а також захищають Україну на фронті», — додали в закладі освіти.У Києво-Могилянській академії зазначили, що смерть В’ячеслава Брюховецького є великою втратою для університетської спільноти та всієї України. Водночас його спадщина продовжує жити у відродженій ним Академії, людях, яких він об’єднав, та цінностях, які заклав у розвиток університету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію