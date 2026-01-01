На заставу за генерала СБУ Дуку зібрали всю суму у розмірі 65 мільйонів гривень

Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген», внесли повну суму застави у розмірі 65 мільйонів гривень.



Про це



За даними УП, що загалом на заставу для Дуки зібрали більше ніж 65 мільйонів: кошти перерахували через понад 1600 платежів.



6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Дуку під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 65 мільйонів гривень.



Наступного дня «Українська правда» писала, що серед співробітників СБУ поширюють повідомлення з проханням долучитися до збору коштів на заставу за генерала Дуку.



«Вітаю всіх! Наш колега — генерал Дука С. О. — потрапив у неприємності. У кого є можливість, прошу взяти участь у зборі на його заставу. Переказувати бажано з картки й що швидше, то краще (бажано на вихідних)», — йшлося в повідомленні, передавала УП.



Тим часом Дука в СІЗО написав листа, у якому звинуватив антикорупційні органи у помсті. За його словами, правоохоронці опублікували розмови, вирвані із контексту. Він також запропонував організувати публічну дискусію разом із керівником НАБУ Семеном Кривоносом та очільником САП Олександром Клименком.



Нагадаємо, що за даними слідства, Сергій Дука забезпечував захист угруповання від уваги з боку колег у Службі безпеки. У справі він фігурує під псевдонімом «Акім».



Нові «плівки “Карфагену”»



4 листопада НАБУ повідомило про викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації, до якої входять високопосадовці правоохоронних органів. Ідеться про «кришування» незаконних бізнесів, сплановані напади та викрадення людей.



За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генерального прокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.



У цій справі правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом фігурантам. Вищий антикорупційний суд узяв під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 15 мільйонів гривень Володимира Ценова — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який фігурує у справі під псевдонімом «Прайс». Ще одного підозрюваного — Віталія Рибалку — взяли під варту без права на заставу. За даними слідства, його фігуранти називали «Боксер» і він був виконавцем «брудної роботи» — насильницьких злочинів в організації, як-от побиття та катування людей.



Засновником і керівником групи, як вказують у НАБУ, був Андрій Осіпов, на прізвисько «Кримінал». Раніше його затримали за підозрою у вимаганні 1 мільйона доларівза допомогу в уникненні екстрадиції до росії.



«Мексиканцем» назвали засновника й керівника транснаціонального наркокартелю «Хімпром», громадянина рф, який утік до України після його оголошення в розшук у 2016 році.



Для розбудови свого злочинного бізнесу він мав заручитися підтримкою правоохоронців, тому залучив до цього «Кримінала» — останній, попри судимість, продовжував підтримувати зв’язки з правоохоронцями-земляками із Житомирщини. За даними НАБУ, серед тих, із ким товаришував «Кримінал», були й ті посадовці СБУ, які влітку 2025 року були причетні до спроби позбавлення незалежності НАБУ та САП.

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