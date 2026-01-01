22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків
Сьогодні, 10:43
Наркотичний засіб в особливо великих розмірах – волинянин 9 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Луцьк винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Доведено, що у травні 2026 року лучанин через Telegram-канал придбав майже 100 г наркотичного засобу «кратом».
Невдовзі після одержання у поштоматі посилки з товаром чоловіка затримали правоохоронці.
Своєї винуватості у вчиненні злочину він не визнавав. Проте її було доведено зібраними доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Луцьк винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Доведено, що у травні 2026 року лучанин через Telegram-канал придбав майже 100 г наркотичного засобу «кратом».
Невдовзі після одержання у поштоматі посилки з товаром чоловіка затримали правоохоронці.
Своєї винуватості у вчиненні злочину він не визнавав. Проте її було доведено зібраними доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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