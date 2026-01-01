22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків

22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків
Наркотичний засіб в особливо великих розмірах – волинянин 9 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Луцьк винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Доведено, що у травні 2026 року лучанин через Telegram-канал придбав майже 100 г наркотичного засобу «кратом».

Невдовзі після одержання у поштоматі посилки з товаром чоловіка затримали правоохоронці.

Своєї винуватості у вчиненні злочину він не визнавав. Проте її було доведено зібраними доказами.
22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків

Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На заставу за генерала СБУ Дуку зібрали всю суму у розмірі 65 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:11
22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків
Сьогодні, 10:43
Українці ще можуть оформити субсидію: кому потрібно встигнути до 30 листопада
Сьогодні, 10:12
Москву атакують українські безпілотники
Сьогодні, 10:10
Понад 100 тисяч збитків: на Волині розшукали трьох дрифтерів, які на ВАЗі пошкодили футбольне поле
Сьогодні, 09:39
Медіа
відео
1/8