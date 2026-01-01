22-річний лучанин отримав 9 років тюрми за зберігання наркотиків





Про це



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Луцьк винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).



Доведено, що у травні 2026 року лучанин через Telegram-канал придбав майже 100 г наркотичного засобу «кратом».



Невдовзі після одержання у поштоматі посилки з товаром чоловіка затримали правоохоронці.



Своєї винуватості у вчиненні злочину він не визнавав. Проте її було доведено зібраними доказами.



Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наркотичний засіб в особливо великих розмірах – волинянин 9 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя міста Луцьк винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).Доведено, що у травні 2026 року лучанин через Telegram-канал придбав майже 100 г наркотичного засобу «кратом».Невдовзі після одержання у поштоматі посилки з товаром чоловіка затримали правоохоронці.Своєї винуватості у вчиненні злочину він не визнавав. Проте її було доведено зібраними доказами.Суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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