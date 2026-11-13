Москву атакують українські безпілотники

Москву атакують українські безпілотники
Ввечері 12 листопада розпочалася масована атака ударних безпілотників по Москві. Про роботу БПЛА повідомляють, починаючи з 20 години за київським часом, пише LB.ua.

Оновлення. За словами мера Москви Собяніна, станом на ранок 13 листопада за 10 годин начебто збили 144 дрони на підльоті до російської столиці. Всього, як скаржиться московський очільник, на регіон летіли 467 безпілотників.

А в Міноборони стверджують, що збили начебто 1198 апаратів над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Володимирської, Волгоградської, Воронької, Воронської Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, анексованого Криму та над акваторією Чорного моря.

Мер Сергій Собянін перед цим упродовж 5 годин оприлюднив вже 10 дописів у соцмережах з повідомленнями про "збиті" російськими засобами ППО дрони. Загалом очільник ворожої столиці нарахував 103 засоби ураження. На місці падіння уламків працюють російські спецслужби.

Через атаку у московських аеропортах спостерігалися значні перебої повітряного трафіку. Найбільшу кількість рейсів затримали у "Внуково" та "Шереметьєво". Також не всі літаки вчасно отримували дозвіл на звіт чи посадку у "Домодєдово" і "Жуковському".

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Теги: Москва, безпілотники
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