Понад 100 тисяч збитків: на Волині розшукали трьох дрифтерів, які на ВАЗі пошкодили футбольне поле





Ліана Вітичук розповіла, що земельну ділянку, яка перебуває на балансі сільської ради, у вересні цього року здали в оренду.



«Було завдано великої шкоди для всієї громади. Поле було зумисно знищене. Орендар — колишній наш житель. За допомогою власних сил орендар поля сам знайшов машину і причетних. Це автомобіль «шістка». Офіційно цих людей не оголошують», — сказала посадовиця.



Причетних до пошкодження футбольного поля знайшли: що розповів орендар ділянки, який звернувся до правоохоронців



Орендар футбольного поля Микола Шевчук, який є уродженцем села Стара Лішня, у коментарі Суспільному розповів, що за фактом пошкодження майна звернувся до поліції.



«Я робив це поле. Взяли його під косіння трави. Понад 10 років тому поле було зроблене. Місцеві люди знають, скільки було вкладено зусиль, часу, грошей, щоб зробити футбольне поле. Тут відродився чемпіонат Володимирського району, проводимо матчі. Хоч якась відрада людям в цей час», — сказав чоловік.



Волинянин зазначив, що причетних до пошкодження стадіону дрифтерів знайшли через декілька днів після інциденту. З його слів, під час особистого спілкування пояснити причини своїх дій хлопці не змогли.



«Хлопців вдалося відшукати власними силами. Це молоді хлопці: одному 25 років, іншим 17-18 років. Спочатку казали, що це не вони, але ми потім перевірили інформацію і вони призналися в скоєному. Приїхати в село відмовляються, але готові відшкодувати збитки», — каже орендар.



Зі слів Миколи Шевчука, ця ситуація з цими дрифтерами — не перша: взимку цього року був випадок із неповнолітніми на квадроциклах і також була спроба їздити на стадіоні на мотоциклах. Авто, котрим понищили ділянку, юнаки «пригнали» в село — нині цей транспортний засіб без номерного знака стоїть на стадіоні, доки ситуація не вирішиться.



Орендар футбольного поля зазначив, що всі троє добровільно погодилися відновити поле до попереднього стану. Площа стадіону — 10 тисяч квадратних метрів (гектар поля). Розмір завданих збитків, з його слів, становить понад 100 тисяч гривень. Микола Шевчук сказав, що з хлопцями з Нововолинська домовилися про двотижневий термін вирішення цієї ситуації.



«Поле пропіскувати, десь підсіяти, прокаткувати... Це мінімум 100 тисяч — навіть не відновити повністю, а просіяти піском. На те, щоб просіяти всю частину, яка пошкоджена, треба 100 кубів піску. Каток — 8 тисяч гривень, 2,5 фури піску, доставка, робота... От і рахуйте», — додав орендар.



Відомості за вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розповіла в коментарі Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська.



Осіб, які пошкодили футбольне поле, встановили — з ними провели профілактичні бесіди. З її слів, матеріали наразі перебувають на розгляді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині дрифтери автомобілем ВАЗ пошкодили футбольне поле в селі Стара Лішня Володимирського району. Посеред стадіону утворилися глибокі сліди від шин. Поле для дрифту використали троє хлопців із Нововолинська: їх розшукали. Суспільному староста Старолішнянського старостинського округурозповіла, що земельну ділянку, яка перебуває на балансі сільської ради, у вересні цього року здали в оренду.«Було завдано великої шкоди для всієї громади. Поле було зумисно знищене. Орендар — колишній наш житель. За допомогою власних сил орендар поля сам знайшов машину і причетних. Це автомобіль «шістка». Офіційно цих людей не оголошують», — сказала посадовиця.Орендар футбольного поля, який є уродженцем села Стара Лішня, у коментарі Суспільному розповів, що за фактом пошкодження майна звернувся до поліції.«Я робив це поле. Взяли його під косіння трави. Понад 10 років тому поле було зроблене. Місцеві люди знають, скільки було вкладено зусиль, часу, грошей, щоб зробити футбольне поле. Тут відродився чемпіонат Володимирського району, проводимо матчі. Хоч якась відрада людям в цей час», — сказав чоловік.Волинянин зазначив, що причетних до пошкодження стадіону дрифтерів знайшли через декілька днів після інциденту. З його слів, під час особистого спілкування пояснити причини своїх дій хлопці не змогли.«Хлопців вдалося відшукати власними силами. Це молоді хлопці: одному 25 років, іншим 17-18 років. Спочатку казали, що це не вони, але ми потім перевірили інформацію і вони призналися в скоєному. Приїхати в село відмовляються, але готові відшкодувати збитки», — каже орендар.Зі слів Миколи Шевчука, ця ситуація з цими дрифтерами — не перша: взимку цього року був випадок із неповнолітніми на квадроциклах і також була спроба їздити на стадіоні на мотоциклах. Авто, котрим понищили ділянку, юнаки «пригнали» в село — нині цей транспортний засіб без номерного знака стоїть на стадіоні, доки ситуація не вирішиться.Орендар футбольного поля зазначив, що всі троє добровільно погодилися відновити поле до попереднього стану. Площа стадіону — 10 тисяч квадратних метрів (гектар поля). Розмір завданих збитків, з його слів, становить понад 100 тисяч гривень. Микола Шевчук сказав, що з хлопцями з Нововолинська домовилися про двотижневий термін вирішення цієї ситуації.«Поле пропіскувати, десь підсіяти, прокаткувати... Це мінімум 100 тисяч — навіть не відновити повністю, а просіяти піском. На те, щоб просіяти всю частину, яка пошкоджена, треба 100 кубів піску. Каток — 8 тисяч гривень, 2,5 фури піску, доставка, робота... От і рахуйте», — додав орендар.Відомості за вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розповіла в коментарі Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській областіОсіб, які пошкодили футбольне поле, встановили — з ними провели профілактичні бесіди. З її слів, матеріали наразі перебувають на розгляді.

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