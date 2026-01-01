Податок на житло у 2027 році: кому нарахують до 130 грн за кожен «зайвий» квадрат

Приклад розрахунку податку

Наприклад, у власності є квартира площею 75 м. кв.

Якщо будинок має 125 м. кв.

Коли прийде рахунок і кому платити

У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026 рік. Однак платити доведеться не всім, а лише власникам квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені законом пільгові норми. Суму податку розраховуватимуть залежно від кількості «зайвих» квадратних метрів житла.Пільгові норми закінчуються на площі 60 квадратних метрів для квартири та 120 м. кв. – для будинку. Якщо у власності є і квартира, і будинок, то розрахунок понаднормової площі починається від показника 180 м. кв.Безпосередньо ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування. Водночас вона не може перевищувати 1,5% від рівня мінімальної зарплати, яка визначена у звітному році.Тобто, у 2027 році сплата буде за 2026-й, тому до уваги братимуть зарплату 8647 гривень. За умови, що громада встановить максимальний платіж, то податок не може перевищувати 129,71 грн за один квадратний метр.В цьому випадку власник сплатить податок за «зайві» 15 квадратних метрів. Це – близько 1945 гривень, якщо заокруглити. Звертаємо увагу, що це за умови максимальної ставки податку.Ця площа є більшою за пільгову норму на 5 м. кв. Тому власник заплатить не більше 648,55 грн.Власники нерухомості мають отримати податкові повідомлення за 2026 рік не пізніше 1 липня 2027 року. Податкова служба надішле їх поштою або в електронному вигляді через Електронний кабінет.Сплачувати податок потрібно до місцевого бюджету тієї громади, де розташована нерухомість.